Inter, renovação com redução salarial para Calhanoglu. A Juventus observa

Boas notícias para a Inter, que reencontra Hakan Calhanoglu. O meio-campista turco treinou pela primeira vez com o restante do grupo depois do problema nos adutores que o fez perder as duas últimas partidas do campeonato contra Udinese e Roma e deve voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Parma, marcado para sábado, às 18h. A decisão final será tomada apenas na sexta-feira, mas os sinais são positivos. E sua contribuição será importante tendo em vista a maratona das próximas semanas entre campeonato e Champions League (em campo a cada três dias até a pausa de meados de novembro".