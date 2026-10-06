Boas notícias para a Inter, que reencontra Hakan Calhanoglu. O meio-campista turco treinou pela primeira vez com o restante do grupo depois do problema nos adutores que o fez perder as duas últimas partidas do campeonato contra Udinese e Roma e deve voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Parma, marcado para sábado, às 18h. A decisão final será tomada apenas na sexta-feira, mas os sinais são positivos. E sua contribuição será importante tendo em vista a maratona das próximas semanas entre campeonato e Champions League (em campo a cada três dias até a pausa de meados de novembro".
Inter, renovação com redução salarial para Calhanoglu. A Juventus observa
Oferta abaixo do esperado da Inter
Enquanto isso, segue a negociação com a Inter pela renovação do contrato que vence em 30 de junho de 2027. Marotta e Baccin não querem prolongá-la demais e esperam chegar a uma conclusão antes do fim de 2026. Calhanoglu está bem na Inter e gostaria de continuar a trajetória iniciada no verão de 2021, resta saber se aceitará a oferta que, hoje, é inferior aos 6 milhões de euros líquidos por ano que atualmente recebe. Nos bônus, escreve a La Gazzetta dello Sport, há mais margem para negociação e a partida está aberta.
A Juventus monitora
No momento, o ex-meio-campista de Hamburgo, Bayer Leverkusen e Milan não pensa em outros clubes, mas há várias equipes monitorando a situação. Na Turquia, o Galatasaray, que tentou contratá-lo nas últimas duas janelas de transferências de verão; na Itália, escreve TuttoJuve , é preciso registrar o interesse da Juventus, que em 2027 continuará renovando o meio-campo e está sempre atenta a jogadores sem custos de transferência, também por conta de uma situação financeira que obriga o clube a fazer reflexões cuidadosas sobre a campanha de contratações. No momento não há contatos oficiais, mas, se chegarem sinais de que não haverá acordo com a Inter, a Juventus está pronta para entrar na disputa.
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