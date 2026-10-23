O jogo da Champions League em que a Inter venceu o Shakhtar Donetsk mesmo com dez jogadores contra 11 não serviu apenas para renovar o entusiasmo e dar impulso à campanha europeia da equipe. Foi também uma oportunidade para os responsáveis pelo mercado de transferências da Inter observarem de perto um talento que já havia sido recomendado e que pode se tornar um alvo concreto para o futuro do elenco.

Quem impressionou e convenceu quanto ao potencial de um investimento foi, em particular, o lateral brasileiro Pedro Henrique, nascido em 2002 e cujo valor já está disparando. Mas vamos conhecê-lo melhor.



