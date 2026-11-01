Barella tem indicadores importantes em queda acentuada em relação à temporada passada e, sobretudo, para um jogador com suas características. O ex-jogador do Cagliari é um dos melhores meio-campistas da Itália quando está bem e pode render o máximo tanto em explosão quanto mentalmente.

Nesta temporada, porém, em comparação com a anterior, quando já parecia estar em queda, Barella mantém a mesma distância média percorrida por partida, mas sua média de sprints caiu pela metade em relação a um ano atrás (13,7 contra 7,8).

O que isso implica? Caíram as médias de desarmes por partida (1,6 contra 1,1) e de bolas recuperadas (4,9 contra 4,3). Além disso, ele já cometeu 2 erros que resultaram em gols adversários, contra 0 no ano passado.

Com a bola, aumentou a média de bolas perdidas (12,2 contra 11,9 por partida), enquanto diminuíram os passes decisivos e a precisão dos cruzamentos (ainda que pouco). Mas a maior queda foi nos xAssist previstos, ou seja, no potencial ofensivo dos passes que podem resultar em gols dos companheiros: de 6,62 para 1,74.