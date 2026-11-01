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Ao VivoIngressos
Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: queda de rendimento de Barella aparece nos números, mas o alerta mais sério está nas declarações após o dérbi

Inter de Milão
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

Pior em campo no clássico, tem várias estatísticas em queda desde o início do ano. Mas a frase sobre o vestiário e as escolhas de Chivu também preocupa.

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O clássico perdido por 3 a 1 pela Inter, o sétimo consecutivo sem vitória para a equipe, provocou uma grande reflexão no clube. No Giuseppe Meazza, apesar da justificativa de uma condição física abaixo da ideal para muitos jogadores da Inter, vários receberam uma reprovação contundente. Uma das que mais repercutem, também pelas declarações dadas após o jogo, é a de Nicolò Barella.

O meio-campista italiano cometeu erros importantes em campo, está em evidente queda, como comprovam os números, em relação às duas últimas temporadas, mas sua entrevista após o jogo também chama a atenção: nela, expôs sem meias palavras tanto os companheiros quanto o técnico Cristian Chivu.

  • QUANTOS ERROS NO DÉRBI

    O clássico foi para Barella uma partida para esquecer: a média das notas recebidas não passa de 4,5, com comentários como "fora de sintonia", "lento", "dá toques demais na bola", entre outros.

    Nos três gols do Milan, ele teve atitudes que não são típicas dele: no primeiro, voltou caminhando e demorou a ajudar a defesa no cruzamento em que Pulisic subiu para cabecear. No segundo, Rabiot partiu de sua posição, e Barella o deixou passar como se ele não representasse perigo. Por fim, foi imprudente a decisão de tentar sair da defesa com a bola nos pés: ele a perdeu e cometeu a falta na entrada da área que Moreira converteu em gol.

  • NÚMEROS EM QUEDA

    Barella tem indicadores importantes em queda acentuada em relação à temporada passada e, sobretudo, para um jogador com suas características. O ex-jogador do Cagliari é um dos melhores meio-campistas da Itália quando está bem e pode render o máximo tanto em explosão quanto mentalmente.

    Nesta temporada, porém, em comparação com a anterior, quando já parecia estar em queda, Barella mantém a mesma distância média percorrida por partida, mas sua média de sprints caiu pela metade em relação a um ano atrás (13,7 contra 7,8).

    O que isso implica? Caíram as médias de desarmes por partida (1,6 contra 1,1) e de bolas recuperadas (4,9 contra 4,3). Além disso, ele já cometeu 2 erros que resultaram em gols adversários, contra 0 no ano passado.

    Com a bola, aumentou a média de bolas perdidas (12,2 contra 11,9 por partida), enquanto diminuíram os passes decisivos e a precisão dos cruzamentos (ainda que pouco). Mas a maior queda foi nos xAssist previstos, ou seja, no potencial ofensivo dos passes que podem resultar em gols dos companheiros: de 6,62 para 1,74.

  • "FALTA ATITUDE. COM ESTE ESQUEMA TÁTICO..."

    Em resumo, Barella está jogando em um ritmo mais lento do que nas duas últimas temporadas, o que se traduz em menos perigo ofensivo e, provavelmente, na necessidade de algumas rodadas a mais de descanso.

    A impressão mais preocupante, porém, é que o problema mais sério neste momento não seja apenas físico, mas também mental. Nesse sentido, o maior sinal de alerta são as palavras ditas após a partida aos microfones da Sky e da Dazn.

    "Desde o início do ano, nos falta a atitude certa. Isso é negativo. Também mostramos nossa força nos segundos tempos, mas nem todos os jogos são iguais. O cansaço cobra seu preço. Precisamos olhar uns para os outros. Há algum tempo não encaramos o clássico da melhor maneira. Ser os mais fortes não basta, e já aconteceu de sermos os mais fortes e não vencermos. 

    Provavelmente, a falta de opções descansadas no banco para o ataque condicionou as escolhas do treinador, e tentamos fazer algo diferente, talvez perdendo nossas certezas".

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  • Frases "à la Bremer", sinal de alerta

    Não é a primeira vez que declarações tão fortes são feitas por nomes importantes deste elenco. O primeiro a levantar a voz foi Alessandro Bastoni, antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Shakhtar, com seu "As finais da Champions estão longe, vamos manter os pés no chão". Depois foi o próprio Chivu, antes de uma partida, com a declaração: "Se faz algum tempo que não vencemos um clássico, precisamos nos fazer uma pergunta. Temos que voltar a ser mais provincianos".

    E hoje foi a vez de Barella, que, no entanto, falou após uma atuação individual bastante ruim, com declarações que soam mais como desabafo do que como autocrítica. Do ponto de vista da comunicação, um gol contra muito parecido com o de Gleison Bremer algumas semanas atrás, que abriu um capítulo de pequena crise na Juventus.

    A alfinetada em Chivu e a bronca nos companheiros pela postura são o sinal de alerta mais sério para esta equipe. Não os muitos começos ruins de jogo, nem as partidas em que não conseguiu reagir, mas a falta de união em torno dos mesmos objetivos, confirmada depois pelo "Nos falta um pouco de fome" do próprio técnico romeno após a partida.

    Se a Inter realmente quer recomeçar e dar uma guinada em uma temporada que está longe de estar comprometida e na qual, aliás, ainda segue firme na disputa em todas as frentes, precisa começar justamente por aí.

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