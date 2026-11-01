O clássico perdido por 3 a 1 pela Inter, o sétimo consecutivo sem vitória para a equipe, provocou uma grande reflexão no clube. No Giuseppe Meazza, apesar da justificativa de uma condição física abaixo da ideal para muitos jogadores da Inter, vários receberam uma reprovação contundente. Uma das que mais repercutem, também pelas declarações dadas após o jogo, é a de Nicolò Barella.
O meio-campista italiano cometeu erros importantes em campo, está em evidente queda, como comprovam os números, em relação às duas últimas temporadas, mas sua entrevista após o jogo também chama a atenção: nela, expôs sem meias palavras tanto os companheiros quanto o técnico Cristian Chivu.