Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter: quantos jogadores convocados por suas seleções deixam Appiano e quais são seus compromissos

Inter de Milão
Campeonato Italiano

São quatro os jogadores da Inter convocados por Mancini.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
ATA

ATA

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

INT

INT

São 13 os jogadores da Inter com compromissos por suas seleções durante esta pausa. A seguir, conforme divulgado pelo site oficial da Inter, os nomes dos jogadores e os compromissos dos quais participarão.

ITÁLIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Itália-França, quinta-feira, 12/11, às 20h45 – Liga das Nações da UEFA | Milão

Bélgica-Itália, domingo, 15/11, às 20h45 – Liga das Nações da UEFA | Bruxelas

  • BRASIL

    Carlos Augusto

    Brasil-Japão, sábado, 14/11, às 11h15 (18h15, horário local) - Amistoso | Singapura

    Singapura-Brasil, terça-feira, 17/11, às 11h (18h, horário local) - Amistoso | Singapura

    CROÁCIA

    Petar Sucic

    Inglaterra-Croácia, quinta-feira, 12/11, às 20h45 (19h45, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Londres

    Croácia-Tchéquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Osijek

    FRANÇA

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    Itália-França, quinta-feira, 12/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Milão

    França-Turquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bordeaux

    INGLATERRA

    Djed Spence

    Inglaterra-Croácia, quinta-feira, 12/11, às 20h45 (19h45, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Londres

    Espanha-Inglaterra, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Madri

    POLÔNIA

    Piotr Zielinski

    Romênia-Polônia, sábado, 14/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bucareste

    Polônia-Suécia, terça-feira, 17/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Breslávia

    SÉRVIA

    Aleksandar Stankovic

    Sérvia-Alemanha, sexta-feira, 13/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Belgrado

    Grécia-Sérvia, segunda-feira, 16/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Volo

    SUÍÇA

    Manuel Akanji

    Eslovênia-Suíça, sexta-feira, 13/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Maribor

    Suíça-Escócia, segunda-feira, 16/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | São Galo

    TURQUIA

    Hakan Calhanoglu

    Turquia-Bélgica, quinta-feira, 12/11, às 18h (20h, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Izmir

    França-Turquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bordeaux

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
ATA

ATA

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

INT

INT