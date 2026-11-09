BRASIL
Carlos Augusto
Brasil-Japão, sábado, 14/11, às 11h15 (18h15, horário local) - Amistoso | Singapura
Singapura-Brasil, terça-feira, 17/11, às 11h (18h, horário local) - Amistoso | Singapura
CROÁCIA
Petar Sucic
Inglaterra-Croácia, quinta-feira, 12/11, às 20h45 (19h45, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Londres
Croácia-Tchéquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Osijek
FRANÇA
Andy Diouf, Marcus Thuram
Itália-França, quinta-feira, 12/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Milão
França-Turquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bordeaux
INGLATERRA
Djed Spence
Inglaterra-Croácia, quinta-feira, 12/11, às 20h45 (19h45, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Londres
Espanha-Inglaterra, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Madri
POLÔNIA
Piotr Zielinski
Romênia-Polônia, sábado, 14/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bucareste
Polônia-Suécia, terça-feira, 17/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Breslávia
SÉRVIA
Aleksandar Stankovic
Sérvia-Alemanha, sexta-feira, 13/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Belgrado
Grécia-Sérvia, segunda-feira, 16/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Volo
SUÍÇA
Manuel Akanji
Eslovênia-Suíça, sexta-feira, 13/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Maribor
Suíça-Escócia, segunda-feira, 16/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | São Galo
TURQUIA
Hakan Calhanoglu
Turquia-Bélgica, quinta-feira, 12/11, às 18h (20h, horário local) - Liga das Nações da UEFA | Izmir
França-Turquia, domingo, 15/11, às 20h45 - Liga das Nações da UEFA | Bordeaux