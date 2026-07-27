O Inter fez uma escolha convicta e tenta levar adiante, com moderado otimismo, a pista que conduz a Cristian “Cuti” Romero, o perfil de defesa-central identificado como o mais adequado para completar o setor recuado da equipa orientada por Cristian Chivu. O jogador argentino, atualmente de férias depois do desgaste do Mundial, rompeu há algum tempo com o Tottenham, clube ao qual pertence, e o Inter já recebeu o seu aval depois de ter tido recentemente um encontro com o agente Ciro Palermo, em Milão.
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Inter, pode ser a semana da reviravolta por Cristian Romero: a avaliação do Tottenham, as palavras de De Zerbi e a esperança de Marotta e Ausilio
O ponto da situação
O Inter colocou momentaneamente em pausa a procura por um ala direito titular para ocupar o lugar de Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid. Depois de ficar marcado pelo desfecho da negociação com a Atalanta por Marco Palestra, que acabou por ir para o Chelsea, e pelo caso Khalaili, que não passou nos exames médicos para a obtenção da aptidão desportiva, o campeão de Itália decidiu virar a atenção para outros dossiês e vê neste momento a situação de Romero como uma oportunidade quase inesperada que, com os encaixes certos, pode transformar-se em algo concreto. Com contrato com o Tottenham até junho de 2029, o jogador nascido em 1998 está avaliado em 50 milhões de euros, mas o Inter acredita que este preço possa ser revisto em baixa.
ROMERO-TOTTENHAM DE RELAÇÕES CORTADAS
Uma convicção-esperança que nasce também das recentes declarações do treinador do Spurs, Roberto De Zerbi (“Não quero trabalhar com jogadores que não têm vontade de ficar”), e do comportamento mantido por Romero nos últimos meses. Em abril, o antigo defesa de Genoa e Atalanta decidiu deslocar-se à Argentina para tratar o problema no joelho que o impediu de concluir a temporada, em vez de o fazer com a equipa médica do clube londrino. Um claro sinal de distanciamento, com a preocupação em apresentar-se no Mundial nas melhores condições possíveis colocada à frente de qualquer outra coisa.
De Zerbi correu para se proteger
Uma atitude claramente nada apreciada pela direção do Tottenham, que nas primeiras semanas do mercado de transferências de verão já fechou uma série de contratações precisamente para reforçar o setor defensivo. Do Brighton chegou, por 60 milhões de euros, Jan Paul van Ecke, enquanto do Bournemouth, mas a custo zero, chegou outro internacional argentino, Marco Senesi, que também tinha entrado na mira da Juventus. Estes também podem ser considerados indícios de que os Spurs não queiram ser apanhados desprevenidos caso Romero expresse de forma clara o seu desejo de mudar de equipa. Sim, mas por que preço?
Segundo o que informa a La Gazzetta dello Sport, o presidente da Inter, Beppe Marotta, prepara-se para pedir um esforço económico ao Oaktree e para disponibilizar um investimento na ordem dos 40 milhões de euros, a avaliação atribuída a Romero. Sem ter de recorrer a fórmulas pouco apreciadas pelos clubes ingleses, como o empréstimo com opção/obrigação de compra. Muito dependerá, obviamente, da entrada ou não de outras equipas na corrida por um jogador como Romero, que saiu do Mundial como um dos melhores centrais em termos de rendimento. O Barcelona, que primeiro tem de vender um defesa, procura um jogador para fazer dupla com Cubarsì, e o Arsenal, que perdeu Saliba durante muito tempo por lesão, poderá tentar entrar na corrida.
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