O Inter colocou momentaneamente em pausa a procura por um ala direito titular para ocupar o lugar de Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid. Depois de ficar marcado pelo desfecho da negociação com a Atalanta por Marco Palestra, que acabou por ir para o Chelsea, e pelo caso Khalaili, que não passou nos exames médicos para a obtenção da aptidão desportiva, o campeão de Itália decidiu virar a atenção para outros dossiês e vê neste momento a situação de Romero como uma oportunidade quase inesperada que, com os encaixes certos, pode transformar-se em algo concreto. Com contrato com o Tottenham até junho de 2029, o jogador nascido em 1998 está avaliado em 50 milhões de euros, mas o Inter acredita que este preço possa ser revisto em baixa.