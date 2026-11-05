Inter oficializa novo diretor esportivo adjunto: quem é Simone Lo Schiavo

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Após a saída de Piero Ausilio e a promoção ao cargo de novo diretor esportivo da Inter de seu ex-vice Dario Baccin, ficou vaga no clube justamente a posição antes ocupada pelo novo diretor esportivo. A Inter vinha há algum tempo avaliando o perfil de profissional a contratar, mais ligado às categorias de base e ao desenvolvimento dos jovens do que à função de diretor esportivo propriamente dita. No fim, a escolha recaiu sobre Simone Lo Schiavo.

E hoje o clube oficializou a decisão, confiando-lhe o cargo de novo Director of Footall Development.