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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter oficializa novo diretor esportivo adjunto: quem é Simone Lo Schiavo

Inter de Milão

A Inter oficializou o novo integrante da equipe responsável pelo mercado de transferências.

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Após a saída de Piero Ausilio e a promoção ao cargo de novo diretor esportivo da Inter de seu ex-vice Dario Baccin, ficou vaga no clube justamente a posição antes ocupada pelo novo diretor esportivo. A Inter vinha há algum tempo avaliando o perfil de profissional a contratar, mais ligado às categorias de base e ao desenvolvimento dos jovens do que à função de diretor esportivo propriamente dita. No fim, a escolha recaiu sobre Simone Lo Schiavo.

E hoje o clube oficializou a decisão, confiando-lhe o cargo de novo Director of Footall Development.

  • O COMUNICADO

    F.C. Internazionale Milano tem o prazer de anunciar a chegada ao clube de Simone Lo Schiavo, que iniciou oficialmente sua trajetória na Inter em 5 de novembro de 2026 como diretor de desenvolvimento do futebol, respondendo diretamente ao diretor-geral de futebol Dario Baccin.

  • DA ROMA AO PALERMO, A EXPERIÊNCIA DE LO SCHIAVO COMO DIRIGENTE

    Depois de uma primeira passagem pela Vibonese, Lo Schiavo foi diretor da área de scouting e, posteriormente, coordenador técnico das categorias de base da Roma. Em seguida, ocupou o cargo de responsável pelo scouting da Salernitana antes de passar a integrar a área de scouting do Palermo.

  • AS BOAS-VINDAS DE MAROTTA

    "Simone Lo Schiavo chega ao nosso clube com competência e grande entusiasmo. Sua contribuição será valiosa no trabalho diário da área esportiva. Damos a ele as boas-vindas e desejamos um bom trabalho", declarou o presidente e CEO Giuseppe Marotta.

    Lo Schiavo recebe as boas-vindas de todo o clube e os melhores votos de boa sorte em sua trajetória com as nossas cores.

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