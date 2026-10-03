Inter: o próximo reforço será para a defesa; quem é Finn Jeltsch, custa 40 milhões

A Inter é considerada por todos uma máquina quase perfeita, mas justamente por isso não pode se dar ao luxo de parar de olhar para a frente. O planejamento para as próximas janelas de transferências já começou e, analisando o elenco e o que foi feito ao longo do verão passado, o próximo grande investimento deve ser para o setor defensivo.

Ao longo do verão de 2026, a revolução jovem planejada com as saídas de Acerbi, De Vrij e Darmian foi, na prática, adiada: a chegada de John Stones sem custos e a permanência de Benjamin Pavard (de volta do empréstimo) permitiram ganhar tempo, mas a ideia, por ora deixada de lado, segue forte na cabeça dos dirigentes: a Inter precisa de um zagueiro jovem, forte e com importantes margens de crescimento.

Para contratar talvez até com um investimento significativo, se necessário, e por isso, na lista de nomes monitorados pela Inter, Finn Jeltsch vem ganhando posições.