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Ao VivoIngressos
cm grafica Jeltsch Inter
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: o próximo reforço será para a defesa; quem é Finn Jeltsch, custa 40 milhões

Inter de Milão
Stuttgart
Alemanha
F. Jeltsch

O Inter olha para o futuro e completará a revolução defensiva na próxima janela de transferências.

A Inter é considerada por todos uma máquina quase perfeita, mas justamente por isso não pode se dar ao luxo de parar de olhar para a frente. O planejamento para as próximas janelas de transferências já começou e, analisando o elenco e o que foi feito ao longo do verão passado, o próximo grande investimento deve ser para o setor defensivo.

Ao longo do verão de 2026, a revolução jovem planejada com as saídas de Acerbi, De Vrij e Darmian foi, na prática, adiada: a chegada de John Stones sem custos e a permanência de Benjamin Pavard (de volta do empréstimo) permitiram ganhar tempo, mas a ideia, por ora deixada de lado, segue forte na cabeça dos dirigentes: a Inter precisa de um zagueiro jovem, forte e com importantes margens de crescimento.

Para contratar talvez até com um investimento significativo, se necessário, e por isso, na lista de nomes monitorados pela Inter, Finn Jeltsch vem ganhando posições.

  • Os olheiros na Bundesliga

    Nesta fase do mercado, a Inter segue observando e analisando com grande atenção o mercado internacional. Há vários perfis no caderno de anotações da equipe de Dario Baccin que, ocupando o lugar de Piero Ausilio, recebeu da diretoria a missão de ampliar o trabalho de observação, integrando a avaliação direta em campo com dados e ferramentas de inteligência artificial. E foi justamente desse trabalho cruzado que surgiu com força o nome de Jeltsch.


    Primeiro identifica-se o perfil e depois ele é observado de perto na prática, e foi assim que a Inter se movimentou pelo jogador nascido em 2006, do Stuttgart.Como informou a imprensa alemã, um olheiro da Inter estava presente nas arquibancadas da MHP Arena por ocasião da partida da Champions League contra o Viking Stavanger, em 9 de setembro, vencida por 3 a 1 pelo Stuttgart, justamente para acompanhar de perto o defensor.

  • QUEM É JELTSCH

    Nascido em 17 de julho de 2006, Jeltsch é um zagueiro alemão de 1,88 m, destro de origem. Formado nas categorias de base do Nuremberg, estreou como profissional pelo clube antes da transferência para o Stuttgart em fevereiro de 2025. É um zagueiro acostumado tanto à linha de três quanto à defesa de quatro, com características particularmente interessantes na leitura das jogadas, na antecipação e na capacidade de recuperar rapidamente a posição. O que mais agrada à diretoria da Inter, porém, é a velocidade na corrida para trás e a maturidade na gestão do risco.


    Sua trajetória nas seleções de base da Alemanha foi igualmente rápida: com a seleção sub-17, conquistou em 2023 tanto a Eurocopa quanto a Copa do Mundo, enquanto em 2025 recebeu a medalha de ouro Fritz Walter na categoria sub-19, um dos principais reconhecimentos individuais do futebol de base alemão. Hoje, também passou a fazer parte do grupo da seleção principal, com a primeira convocação chegando neste novo ciclo comandado por Jurgen Klopp, embora a estreia ainda não tenha acontecido.

  • Concorrência e preço

    O problema, segundo o Corriere dello Sport, é que a rápida ascensão de Jeltsch não o transformou em um nome desejado apenas pela Inter. O defensor do Stuttgart já atraiu a atenção de vários grandes clubes europeus. O Barcelona, por exemplo, é um dos principais interessados e, assim como a Inter, já mandou um observador para vê-lo de perto justamente no jogo da Champions contra o Viking, no qual a Inter estava presente. Além disso, vários clubes da Premier League também estão acompanhando sua evolução.


    E o Stuttgart, por sua vez, não tem nenhuma intenção de vender barato sua joia, que chegou à cidade há apenas duas temporadas. A avaliação segue em alta e, na Alemanha, fala-se em uma pedida de não menos que 40 milhões de euros, uma cifra importante, mas coerente com o perfil do jogador e com a concorrência que está se formando em torno de seu nome. O contrato com o clube alemão obviamente ainda é longo, com vencimento em 30 de junho de 2030, e, para a Inter, caso queira avançar na investida, necessariamente será preciso passar por uma negociação entre os clubes.

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