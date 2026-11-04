De olho nas próximas janelas de transferências, o Barcelona decidiu reinvestir grande parte de seu orçamento na defesa. A ideia é deixar sair Koundé e Balde, provavelmente também Christensen, e contratar um jogador versátil para as laterais e outro zagueiro, de preferência canhoto e bom com a bola nos pés.

Por isso, depois das sondagens do verão passado, o Barcelona voltou a procurar o estafe do defensor italiano, que há um ano havia confirmado ao diretor esportivo Deco que não veria com maus olhos uma transferência para o clube caso sua relação com a Inter realmente chegasse ao fim.