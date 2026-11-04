Seu gol no clássico não foi suficiente para trazer tranquilidade à Inter, e ele assistiu do sofá, por estar suspenso, ao jogo fora de casa em Roterdã que recolocou a Inter nos trilhos na Champions League. A fase de Alessandro Bastoni na Inter é marcada por altos e baixos e, embora seja um líder do vestiário, um dos primeiros a pedir aos companheiros que mantivessem os pés no chão, ainda antes da partida contra o Shakhtar Donetsk que depois terminou com uma expulsão, a sombra do mercado de transferências continua pairando sobre seu futuro. Segundo o Tuttosport, o Barcelona voltou à carga pelo jogador.
Inter, o Barcelona voltou a mirar Bastoni: um pedido antes de pensar na renovação
CONTRATO ATÉ 2028
Embora ainda nem se fale em renovar seu contrato, o defensor italiano nascido em 1999 tem contrato oficialmente até 30 de junho de 2028, assim como Carlos Augusto e Markus Thuram (com quem os contatos já começaram), além de Akanji, Zielinski, Pavard, Stones e, desde ontem, Federico Dimarco. Seu salário já está entre os mais altos do elenco, com 5,5 milhões de euros por ano, valor que, em termos brutos, representa cerca de 10 milhões de euros por temporada nas contas da Inter.
O BARCELONA QUER MUDAR A DEFESA
De olho nas próximas janelas de transferências, o Barcelona decidiu reinvestir grande parte de seu orçamento na defesa. A ideia é deixar sair Koundé e Balde, provavelmente também Christensen, e contratar um jogador versátil para as laterais e outro zagueiro, de preferência canhoto e bom com a bola nos pés.
Por isso, depois das sondagens do verão passado, o Barcelona voltou a procurar o estafe do defensor italiano, que há um ano havia confirmado ao diretor esportivo Deco que não veria com maus olhos uma transferência para o clube caso sua relação com a Inter realmente chegasse ao fim.
O pedido de Bastoni
Obviamente, Bastoni está bem em Milão e, mais cedo ou mais tarde, vai se sentar com Marotta e Baccin para entender se haverá espaço para renovar o contrato e de que forma, que vence em 30 de junho de 2028. Antes, porém, vai querer ter certeza de que existe uma alternativa concreta sobre a mesa.
Por isso, segundo o Tuttosport, ele quer ter a garantia de Hansi Flick de que, caso decida ouvir as propostas do clube catalão, a transferência lhe dará um papel importante, se não de titular, nas opções defensivas do Barcelona. Só então ouvirá a proposta da Inter e colocará as duas na balança.
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