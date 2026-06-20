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Grafica CM Marco Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Inter, nova reunião com a Atalanta por Palestra: o que falta para fechar o negócio

Inter de Milão
Mercado da bola
Atalanta
M. Palestra
Campeonato Italiano

As duas empresas se reunirão para acertar os detalhes sobre os bônus e a porcentagem sobre a futura revenda.

O Inter e Marco Palestra estão cada vez mais próximos. A reunião de quinta-feira, 18 de junho, foi importante para os nerazzurri e a Atalanta chegarem a um acordo preliminar para fechar o mais rápido possível a negociação que trará o jogador nascido em 2005.

Os dirigentes da Viale della Liberazione estão trabalhando para que Chivu tenha o sucessor de Denzel Dumfries já no primeiro dia da pré-temporada, em meados de julho. Há grande agitação na rota Milão-Bérgamo; uma agitação que, na próxima semana, poderá se transformar no tão esperado acordo definitivo entre os dois clubes.


  • A DATA DO ENCONTRO

    De acordo com o que foi divulgado pela Sky Sport, o Inter e a Atalanta se reunirão novamente no início da próxima semana. Entre segunda-feira, 22, e terça-feira, 23 de junho, portanto, os dois clubes se reunirão para acertar os detalhes e chegar, assim, o mais rápido possível, ao tão esperado acordo. O jogador já chegou a um acordo com a Inter e sempre colocou a transferência para Milão no topo de suas prioridades, apesar do interesse manifestado pela Premier League.

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  • O QUE AINDA FALTA PARA CONCLUIR

    Palestra deve ser transferido do Atalanta para o Inter por um valor total em torno de 50 milhões. Os dois clubes ainda precisam acertar os detalhes relativos aos bônus e à porcentagem sobre uma futura revenda. É preciso, de fato, definir qual será a porcentagem — provavelmente entre 15% e 20% — que será incluída no acordo final que levará o jogador nascido em 2005 para o time de Cristian Chivu.

  • ACORDO COM A ACADEMIA

    O Inter e Palestra, por sua vez, já chegaram a um acordo sobre o contrato: o lateral deve assinar um contrato de cinco anos no valor de cerca de dois milhões líquidos por temporada. Para os nerazzurri, trata-se de um investimento muito importante, que demonstra o quanto a diretoria e Chivu acreditam nas habilidades do jogador nascido em 2005, chamado a assumir a difícil tarefa de substituir Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid.