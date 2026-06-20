Inter, nova reunião com a Atalanta por Palestra: o que falta para fechar o negócio

O Inter e Marco Palestra estão cada vez mais próximos. A reunião de quinta-feira, 18 de junho, foi importante para os nerazzurri e a Atalanta chegarem a um acordo preliminar para fechar o mais rápido possível a negociação que trará o jogador nascido em 2005.

Os dirigentes da Viale della Liberazione estão trabalhando para que Chivu tenha o sucessor de Denzel Dumfries já no primeiro dia da pré-temporada, em meados de julho. Há grande agitação na rota Milão-Bérgamo; uma agitação que, na próxima semana, poderá se transformar no tão esperado acordo definitivo entre os dois clubes.



