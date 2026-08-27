A movimentação acontece como algo de certa forma chocante para o Inter Miami, que havia dado poucos indícios de que estava disposto a se desfazer de Hoyos. Ele tinha uma relação próxima com Messi, e os resultados foram agradáveis, embora imperfeitos. O Miami é o segundo colocado da Conferência Leste e ainda é esperado na briga pela MLS Cup.

A chegada de Gonzalez ao Miami foi noticiada primeiro por Cesar Luis Merlo.