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Inter Miami contrata Kily Gonzalez para substituir Guillermo Hoyos, e Lionel Messi tem seu quarto técnico na MLS
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Um substituto surpresa para Hoyos
A movimentação acontece como algo de certa forma chocante para o Inter Miami, que havia dado poucos indícios de que estava disposto a se desfazer de Hoyos. Ele tinha uma relação próxima com Messi, e os resultados foram agradáveis, embora imperfeitos. O Miami é o segundo colocado da Conferência Leste e ainda é esperado na briga pela MLS Cup.
A chegada de Gonzalez ao Miami foi noticiada primeiro por Cesar Luis Merlo.
- Camilla Stolen
Experiência questionável como técnico
O currículo de Gonzalez como técnico, porém, é misto. Ele comandou os times argentinos Rosario Central, Union e Platense. Nascido em Rosario, na Argentina, ele tem um retrospecto negativo, com 32,5% de vitórias, e nunca conquistou um grande título.
Uma relação com Messi
Ele tem, no entanto, uma relação com Messi, algo que todos os seus técnicos anteriores no Miami tiveram durante a passagem do argentino pelo clube. Os dois jogaram juntos pela seleção argentina em 2006, e o treinador cumprimentou Messi em seu retorno após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Ambos também são de Rosário.
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Miami em busca de um impulso
A substituição de Hoyos chega como uma certa surpresa, mas o Miami tem enfrentado dificuldades ultimamente. O time foi eliminado da Leagues Cup na fase de grupos, e venceu pela última vez um jogo da MLS em 25 de julho. Messi marcou em cada um dos dois últimos jogos da equipe.
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