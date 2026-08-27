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Kily GonzalezGetty
Thomas Hindle

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Inter Miami contrata Kily Gonzalez para substituir Guillermo Hoyos, e Lionel Messi tem seu quarto técnico na MLS

K. Gonzalez
Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer

O Inter Miami teria um novo técnico. O clube está prestes a contratar Kily Gonzalez, ex-internacional argentino que treinou três clubes diferentes da primeira divisão da Argentina. Ele sucede o interino Guillermo Hoyos, que está no cargo desde a demissão do técnico campeão da MLS Cup Javier Mascherano, pouco depois do início da temporada.

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    Um substituto surpresa para Hoyos

    A movimentação acontece como algo de certa forma chocante para o Inter Miami, que havia dado poucos indícios de que estava disposto a se desfazer de Hoyos. Ele tinha uma relação próxima com Messi, e os resultados foram agradáveis, embora imperfeitos. O Miami é o segundo colocado da Conferência Leste e ainda é esperado na briga pela MLS Cup.

    A chegada de Gonzalez ao Miami foi noticiada primeiro por Cesar Luis Merlo.

    • Publicidade
  • imago-sport-1064159609.jpgCamilla Stolen

    Experiência questionável como técnico

    O currículo de Gonzalez como técnico, porém, é misto. Ele comandou os times argentinos Rosario Central, Union e Platense. Nascido em Rosario, na Argentina, ele tem um retrospecto negativo, com 32,5% de vitórias, e nunca conquistou um grande título.

  • Uma relação com Messi

    Ele tem, no entanto, uma relação com Messi, algo que todos os seus técnicos anteriores no Miami tiveram durante a passagem do argentino pelo clube. Os dois jogaram juntos pela seleção argentina em 2006, e o treinador cumprimentou Messi em seu retorno após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Ambos também são de Rosário.


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  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami em busca de um impulso

    A substituição de Hoyos chega como uma certa surpresa, mas o Miami tem enfrentado dificuldades ultimamente. O time foi eliminado da Leagues Cup na fase de grupos, e venceu pela última vez um jogo da MLS em 25 de julho. Messi marcou em cada um dos dois últimos jogos da equipe.

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