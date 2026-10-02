"Estamos bem, mas é importante destacar as coisas que não estamos fazendo no mais alto nível, penso sobretudo na fase defensiva: estamos sofrendo gols demais.

É fácil olhar para trás, para o goleiro, mas somos um time e, do primeiro ao último de nós, precisamos elevar o nível, e acredito que vamos fazer isso porque, se temos uma característica, é a de sempre ter fome. Queremos vencer sempre, buscar melhorar, acrescentar algo em cada partida para chegar no mais alto nível nos momentos decisivos da temporada".



