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Ao VivoIngressos
Josep Martinez InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Martinez: "Vou carregar o incidente para sempre comigo, isso não se esquece. Sofremos gols demais, mas nem sempre é culpa do goleiro. Lido com os erros com tranquilidade"

Inter de Milão
J. Martinez

Dos muitos gols sofridos à ambição de encarar qualquer adversário tanto na Itália quanto na Europa, o goleiro da Inter se contou sem filtros.

O que Josep Martinez está vivendo é, sem dúvida, o período mais importante da sua carreira. Titular da Inter, convocado pela seleção espanhola, o goleiro está colocando muita coisa em jogo no seu futuro e, em entrevista à Gazzetta dello Sport diretamente da concentração da Roja, escolheu relembrar este início de temporada, explicando onde e como melhorar, a ambição da Inter e a forma de lidar com os erros.

  • Muitos gols sofridos

    "Estamos bem, mas é importante destacar as coisas que não estamos fazendo no mais alto nível, penso sobretudo na fase defensiva: estamos sofrendo gols demais.

    É fácil olhar para trás, para o goleiro, mas somos um time e, do primeiro ao último de nós, precisamos elevar o nível, e acredito que vamos fazer isso porque, se temos uma característica, é a de sempre ter fome. Queremos vencer sempre, buscar melhorar, acrescentar algo em cada partida para chegar no mais alto nível nos momentos decisivos da temporada".


  • 2 a 0 atrás vezes demais

    "Certamente os primeiros tempos precisam ser revistos, relaxamos em certas situações e não podemos nos permitir isso, mas estou tranquilo porque a equipe está ciente do problema e é nisso que vamos concentrar nossa atenção.

    É uma pena pela partida perdida aqui em Madri, estivemos perto de conseguir um resultado contra uma equipe de grande qualidade. Somos fortes e podemos jogar de igual para igual com qualquer um, mas para isso precisamos evitar dar vantagens aos rivais, porque às vezes dá certo e outras não"

  • "Vivo os erros com tranquilidade"

    "Erros? Vivo tudo com tranquilidade, no bem e no mal. Um erro pode acontecer com qualquer um, o importante é analisá-lo para evitar repeti-lo, não há outro caminho. Não se deve apontar o dedo para o indivíduo quando ele erra, porque isso faz parte do futebol.

    Sem erros, não digo que não haveria gols, mas haveria muito menos. Aconteceu comigo, pode acontecer com outro. O importante em uma equipe como a Inter é permanecer unido e, se alguém tiver um dia ruim, tentar ajudá-lo. Repito, com naturalidade"

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  • "Vamos disputar com todos"

    "Recomeçar? Vejo bem, e não só fisicamente: estamos prontos para tudo o que está por vir, somos ambiciosos e não nos impomos limites. Vamos brigar com todos, na Itália e na Europa"

  • O INCIDENTE

    "É uma coisa que nunca se esquece, sei que vou carregá-la comigo para sempre. Penso nisso e tento não fazer isso demais, porque é algo que pode tirar energia. Foi uma tragédia e a única maneira de superá-la é olhar para a frente. O período difícil ficou para trás, e o fato de eu estar aqui prova isso.

    Estou em uma das melhores equipes da Europa e na seleção mais forte do mundo. Olho para o futuro com otimismo, positividade e muita fome: quero continuar vencendo jogos e troféus com a Inter, para fazer com que me chamem de volta aqui"

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