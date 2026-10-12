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Giuseppe Marotta Inter 2025Getty Images
Emanuele Tramacere
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Inter, Marotta: "Equilíbrio e sustentabilidade financeira mesmo com a dobradinha. Novo estádio em breve"

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A Inter aprovou hoje o balanço encerrado em 30 de junho de 2026, com lucro de 22,7 milhões e o segundo maior faturamento da história do clube. A gestão do clube foi celebrada pelo presidente e diretor-executivo Beppe Marotta, que se pronunciou por meio do site oficial da Inter e destacou que o próximo passo para aumentar ainda mais as receitas será a construção do novo estádio.


  • Saneamento

    "Ao longo de uma temporada em que conquistamos nossa terceira dobradinha nacional, fora de campo o clube passou por um período de consolidação financeira. O trabalho de recuperação financeira ganhou ainda mais força com a chegada da Oaktree como nova proprietária"

  • FORTALECIMENTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL

    "O balanço submetido à aprovação de vocês confirma o fortalecimento significativo da situação econômica e patrimonial do clube. As receitas voltam a superar 500 milhões de euros, o exercício se encerra com lucro líquido, as despesas financeiras são inferiores às registradas no balanço anterior e o capital, depois de muito tempo, voltou a ser positivo"

  • Em breve, o novo estádio

    "O compromisso com o equilíbrio entre sustentabilidade e competitividade esportiva não vai parar, pois estamos convencidos de que seguimos no caminho certo. Em breve, compartilharemos com todos vocês o maravilhoso resultado do trabalho de elaboração do projeto do novo estádio de Milão, que será um novo ícone urbano, um polo renovado com vocação esportiva, vivo e aberto à população. Esse estádio próprio também representará uma plataforma estratégica que permitirá à Inter aumentar as receitas e reduzir a distância em relação aos principais clubes europeus."

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