"O compromisso com o equilíbrio entre sustentabilidade e competitividade esportiva não vai parar, pois estamos convencidos de que seguimos no caminho certo. Em breve, compartilharemos com todos vocês o maravilhoso resultado do trabalho de elaboração do projeto do novo estádio de Milão, que será um novo ícone urbano, um polo renovado com vocação esportiva, vivo e aberto à população. Esse estádio próprio também representará uma plataforma estratégica que permitirá à Inter aumentar as receitas e reduzir a distância em relação aos principais clubes europeus."