Inter: Manu Koné é o alvo de Chivu e Ausilio; perfil valorizado, a proposta da Roma e o que se sabe sobre o futuro

Um pensamento recorrente, uma ideia que continua presente na mente da diretoria nerazzurra: Manu Koné continua sendo um nome na lista do Inter

A próxima janela de transferências do clube da Viale della Liberazione será certamente importante, especialmente no meio-campo, onde Henrikh Mkhitaryan pode deixar os nerazzurri ao término do contrato, Hakan Calhanoglu é constantemente procurado pelo Galatasaray e o futuro de Davide Frattesi ainda está incerto. Entre vencimentos de contratos e a necessidade de renovação, os milaneses podem renovar o meio-campo.

Também por esses motivos, o meio-campista da equipe giallorossa está sempre presente na agenda do diretor esportivo Piero Ausilio, visando uma possível contratação no futuro. Mas qual é a situação atual?