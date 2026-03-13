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Grafica Kone Inter desk larga 2026
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter: Manu Koné é o alvo de Chivu e Ausilio; perfil valorizado, a proposta da Roma e o que se sabe sobre o futuro

Os nerazzurri continuam de olho no meio-campista da Roma, que é o grande interesse da diretoria e da comissão técnica do clube de Milão.

Um pensamento recorrente, uma ideia que continua presente na mente da diretoria nerazzurra: Manu Koné continua sendo um nome na lista do Inter

A próxima janela de transferências do clube da Viale della Liberazione será certamente importante, especialmente no meio-campo, onde Henrikh Mkhitaryan pode deixar os nerazzurri ao término do contrato, Hakan Calhanoglu é constantemente procurado pelo Galatasaray e o futuro de Davide Frattesi ainda está incerto. Entre vencimentos de contratos e a necessidade de renovação, os milaneses podem renovar o meio-campo.

Também por esses motivos, o meio-campista da equipe giallorossa está sempre presente na agenda do diretor esportivo Piero Ausilio, visando uma possível contratação no futuro. Mas qual é a situação atual?

  • A PREFERÊNCIA DE CHIVU E AUSILIO

    De acordo com o que Fabrizio Romano relatou em um vídeo no canal do YouTube em italiano, ainda é muito cedo para falar sobre possíveis negociações envolvendo Manu Koné. O meio-campista francês, nascido em 2001, continua sendo uma das principais prioridades da Inter, e não há dúvidas quanto a isso.

    O jogador francês é um perfil extremamente apreciado pelo clube da Viale della Liberazione, especialmente pelo diretor esportivo Ausilio e pelo técnico Cristian Chivu. É um nome absolutamente importante, destacado em vermelho na lista de objetivos para o futuro da Inter.

    Koné representaria a contratação ideal para dar nova vitalidade ao meio-campo: com seu temperamento, ele ofereceria proteção adequada aos jogadores mais criativos.

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  • OS BASTIDORES

    Vale lembrar que Koné foi alvo de interesse por parte da Inter durante a janela de transferências de verão, em agosto de 2025. A Roma, por sua vez, fechou categoricamente as portas a qualquer transferência, com tanto Gasperini quanto toda a diretoria se manifestando publicamente, encerrando rapidamente as negociações sobre uma possível venda do francês para Milão.

  • A POSIÇÃO DA ROMA E A CONCORRÊNCIA

    E qual é a situação atual?

    Para Romano, a Roma não tem nenhuma intenção de fazer descontos: quem quiser Koné terá que apresentar uma quantia significativa para ser submetida à diretoria da equipe da capital. É preciso levar em conta também o fato de que o clube giallorosso está ciente de que, por toda a Europa, haverá uma grande movimentação de meio-campistas com as características do francês (Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, todos times que tentarão reforçar seu meio-campo) e, para a Roma, o jogador nascido em 2001 está entre os mais importantes e melhores meio-campistas do mercado.

    Ele continua na lista de possíveis alvos da Inter? Certamente, mas não é uma negociação que a Roma discutirá ou levará em consideração neste momento, com um time envolvido na Liga Europa e em busca do 4º lugar no campeonato. A estratégia de mercado da Roma dependerá da classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, o que poderia levar ao sacrifício de um grande nome e, ao mesmo tempo, gerar um importante lucro financeiro em nome do cumprimento das restrições do Fair Play Financeiro.

    Caso venha a considerar a possibilidade de vender Koné, a Roma apresentará exigências financeiras absolutamente significativas.

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