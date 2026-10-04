Graças a Tomas Palacios, muita gente na Itália passou a conhecer a cidade de Rivadavia, praticamente na fronteira com o Chile e longe do circuito metropolitano de Buenos Aires. Mas levante a mão quem se lembra dele vestindo a camisa da Inter e levante também a mão quem se lembra de que ele ainda é, para todos os efeitos, um jogador da Inter.

O zagueiro nascido em 2003 está, de fato, há tempos longe de Milão e tenta relançar sua jovem carreira, conseguindo isso ao voltar por empréstimo para a Argentina. Hoje veste a camisa do Estudiantes e, graças a isso, também recebeu a convocação, com direito a estreia oficial com a camisa da Seleção, onde reencontrou Lautaro Martinez. Mas qual é o seu futuro? E como funciona e quando terminará o empréstimo?