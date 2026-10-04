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Ao VivoIngressos
tomas palacios inter Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: estreia contra a Argentina para Palacios; como funciona o empréstimo ao Estudiantes

Inter de Milão
Estudiantes
Argentina
T. Palacios

O zagueiro argentino está retomando a carreira em seu país. O empréstimo ao Estudiantes pode ser definitivo

Graças a Tomas Palacios, muita gente na Itália passou a conhecer a cidade de Rivadavia, praticamente na fronteira com o Chile e longe do circuito metropolitano de Buenos Aires. Mas levante a mão quem se lembra dele vestindo a camisa da Inter e levante também a mão quem se lembra de que ele ainda é, para todos os efeitos, um jogador da Inter.

O zagueiro nascido em 2003 está, de fato, há tempos longe de Milão e tenta relançar sua jovem carreira, conseguindo isso ao voltar por empréstimo para a Argentina. Hoje veste a camisa do Estudiantes e, graças a isso, também recebeu a convocação, com direito a estreia oficial com a camisa da Seleção, onde reencontrou Lautaro Martinez. Mas qual é o seu futuro? E como funciona e quando terminará o empréstimo?

  • Estreia com a camisa da Argentina

    Ao longo da última noite na Itália, durante o amistoso disputado pela Argentina contra Burkina Faso e vencido por 7 a 0 pela Argentina, Tomas Palacios fez sua estreia oficial pela seleção principal ao substituir, no intervalo, o mais experiente Lisandro Martinez.

    Uma emoção única para o defensor, que depois comentou assim o grande passo dado em sua carreira: "Feliz por estrear com a camisa mais bonita do mundo. Estou sentindo muitas emoções, hoje posso dizer que realizei um dos meus sonhos. Obrigado a todas as pessoas que sempre estão ao meu lado, especialmente a minha família. Vamos, Argentina!".

  • COMO FUNCIONA O EMPRÉSTIMO

    Para relançar a carreira após o empréstimo fracassado ao Monza, a Inter e Palacios concordaram que a melhor solução para ele seria um retorno à Argentina. E a escolha, durante a janela de transferências de inverno de 2026, recaiu sobre um clube com o qual a Inter tem uma relação privilegiada: o Estudiantes.

    Palacios se transferiu para a equipe do grande ex-Inter Juan Sebastian Veron por empréstimo, com vínculo até 31 de dezembro de 2026 e opção de compra fixada em 6,5 milhões de euros.

    As relações entre Inter e Estudiantes são obviamente ótimas, o clube alvirrubro não vive um momento econômico extraordinário e, consequentemente, se a Inter realmente quisesse levar de volta a Milão o jogador nascido em 2003, um caminho poderia tranquilamente ser encontrado. Se, por outro lado, Veron decidisse realmente investir na compra definitiva de Palacios, a Inter não poderia se opor, já que não existe nos acordos qualquer direito de recompra.

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