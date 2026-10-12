À medida que vence, a Inter evolui. O time de Chivu está cada vez mais diferente e joga de uma maneira cada vez mais distante daquela da equipe que o ex-Roma herdou de Inzaghi. A longa posse de bola da era Inzaghi deu lugar a passes verticais cada vez mais diretos e a uma pressão sufocante sobre a saída de bola dos adversários. As combinações pelas laterais agora também dão espaço a mais situações de isolamento e a jogadores que tentam o drible para criar superioridade numérica. O que permaneceu foi a movimentação constante dos jogadores da Inter, que se revezam, mudam de posição e muitas vezes aparecem em lugares inesperados na tentativa contínua de desmontar as defesas rivais. Um conceito levado ao extremo por Dimarco contra o Parma.





Pela direita, o ex-jogador do Parma cruzou e finalizou. Aos 3 minutos, em uma conclusão defendida por Corvi, e depois aos 23 e aos 36, em duas incursões nas quais saiu da esquerda e apareceu do lado oposto do campo. Suas tentativas de marcar e dar assistências não deram resultado, mas confirmam o futebol cada vez mais fluido, sem esquemas rígidos, mas com muitos princípios fixos, que Chivu deseja.





Questionado sobre o assunto, o técnico da Inter explicou: "Os movimentos dele dependem de como o adversário vem nos marcar. Se algum dos nossos faz uma rotação pelo lado dele, ele fica livre para se deslocar para o centro. Às vezes joga como atacante, às vezes como meia. Hoje fez um cruzamento como ala pela direita, é assim que ele se movimenta e se diverte, chega à área e completa os cruzamentos na segunda trave, sabe identificar rapidamente o momento de arrancar. Meus jogadores evoluíram".





Em suma, tudo é estudado, mas também há espaço para a improvisação, em um caos organizado que continua a render bons resultados: a Inter já teve gols de 10 jogadores diferentes. Entre eles, porém, por enquanto, Dimarco ainda não está, apesar de ter reescrito vários recordes há apenas alguns meses. Um gol dele pode sair em breve e, por que não, talvez justamente pela direita.