Nascido no bairro de Palermo em Buenos Aires, em 4 de outubro de 2004, argentino com passaporte italiano, Santiago Beltran tem 1,90 m, é habilidoso para sair jogando com os pés, aproveitando seu bom pé esquerdo, e já faz parte do grupo da seleção argentina.





Até os 12 anos, jogava, de fato, como meia-atacante e seguia recusando todos os testes por causa dos estudos. Pouco antes de atingir a maioridade, porém, veio a mudança de posição e a ida para o gol após a lesão de um companheiro. Foi descoberto por Tato Montes, ex-preparador de goleiros do River, que o levou para as categorias de base e o fez percorrer toda a trajetória. Já consolidado na Argentina, o técnico Scaloni o convocou para esta longa pausa para as seleções, e em seu país falam dele como o novo Dibu Martinez, colega com quem compartilha a agência de empresários que administra seus direitos.





Tendo começado como reserva de Franco Armani, sua temporada mudou após a grave lesão no tendão de Aquiles do titular, que lhe abriu espaço e lhe deu a titularidade. Uma chance que Beltran – ele também precisou deixar para trás uma grave lesão nos ligamentos – soube aproveitar da melhor forma, tornando-se um pilar de sua equipe, ainda que não tenha conseguido evitar a eliminação na Copa Sul-Americana. Nesta temporada, somando todas as competições, ele já acumula 39 partidas, sofreu 34 gols e manteve 15 jogos sem sofrer gols. Seu futuro ainda está em aberto e pode reavivar os ótimos antecedentes entre Argentina e Inter.