A história dos argentinos na Inter pode em breve ganhar um novo nome. A Inter passou a monitorar Santiago Beltran, goleiro do River Plate, nascido em 2004 com passaporte italiano e também no radar de Juventus, Manchester United e Real Madrid.
Inter de olho em Santiago Beltran, disputa com Manchester United e Juventus: quem é, quanto vale sua cláusula de rescisão e quando pode se liberar
Depois de Juan Pablo Carrizo, com 27 partidas pela Inter, a equipe italiana pode apostar em um novo camisa 1 da Albiceleste. O nome que agrada muito é o do jovem de 21 anos Beltran com contrato até 31 de dezembro de 2027 e nova joia dos Millonarios. O clube de Buenos Aires iniciou as primeiras conversas para renovar e, sobretudo, para elevar a multa rescisória dos atuais 25 milhões para 100 milhões de dólares.
Enquanto isso, a Inter já teria se movimentado por meio de Javier Zanetti e o próprio vice-presidente do clube teria pedido informações sobre a disponibilidade do jogador já para a próxima janela de transferências. Mas, como informou o Diario UNO, ele também estaria na mira de Manchester United e Real Madrid, enquanto no verão a própria Juventus havia feito uma primeira consulta.
Nascido no bairro de Palermo em Buenos Aires, em 4 de outubro de 2004, argentino com passaporte italiano, Santiago Beltran tem 1,90 m, é habilidoso para sair jogando com os pés, aproveitando seu bom pé esquerdo, e já faz parte do grupo da seleção argentina.
Até os 12 anos, jogava, de fato, como meia-atacante e seguia recusando todos os testes por causa dos estudos. Pouco antes de atingir a maioridade, porém, veio a mudança de posição e a ida para o gol após a lesão de um companheiro. Foi descoberto por Tato Montes, ex-preparador de goleiros do River, que o levou para as categorias de base e o fez percorrer toda a trajetória. Já consolidado na Argentina, o técnico Scaloni o convocou para esta longa pausa para as seleções, e em seu país falam dele como o novo Dibu Martinez, colega com quem compartilha a agência de empresários que administra seus direitos.
Tendo começado como reserva de Franco Armani, sua temporada mudou após a grave lesão no tendão de Aquiles do titular, que lhe abriu espaço e lhe deu a titularidade. Uma chance que Beltran – ele também precisou deixar para trás uma grave lesão nos ligamentos – soube aproveitar da melhor forma, tornando-se um pilar de sua equipe, ainda que não tenha conseguido evitar a eliminação na Copa Sul-Americana. Nesta temporada, somando todas as competições, ele já acumula 39 partidas, sofreu 34 gols e manteve 15 jogos sem sofrer gols. Seu futuro ainda está em aberto e pode reavivar os ótimos antecedentes entre Argentina e Inter.
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