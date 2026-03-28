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CM grafica Kone 16 9Getty Images

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Inter de olho em Manu Koné, a Roma pensa em Ismael: as exigências do Sassuolo e a possível trama no mercado

Inter de Milão
Roma
Mercado da bola
Sassuolo
I. Kone
M. Kone

De Manu Koné a Ismael Koné: possível negociação entre Inter, Roma e Sassuolo envolvendo os dois meio-campistas.

De Manu a Ismael Koné, com Roma, Sassuolo e Inter envolvidos: no verão, pode se concretizar uma trama de transferências em torno dos dois meio-campistas. O interesse dos nerazzurri por Manu Koné já é de conhecimento público desde o verão passado, mas a isso se somou o interesse dos giallorossi pelo canadense do Sassuolo.


Segundo a La Gazzetta dello Sport, seria ele o jogador escolhido para substituir uma eventual saída de Manu Koné. Saída essa que, independentemente da Inter, pode ter de se concretizar antes de 30 de junho devido a exigências relacionadas ao Fair Play Financeiro. Mas vamos por partes.

  • QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS

    A Roma, segundo o jornal, precisa levantar recursos até 30 de junho. Koné foi contratado em 2024 por 18 milhões, mais 2 milhões em bônus, e, atualmente, seu valor contábil é de pouco mais de 11 milhões.

    O objetivo da diretoria da Roma é obter um lucro significativo que, caso o francês seja vendido por um valor entre 40 e 50 milhões, poderia chegar a pelo menos 30 milhões. Um verdadeiro alívio para as finanças da Roma, mas muito dependerá das ofertas que chegarem à capital.


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  • O INTER ESTÁ AQUI

    Os nerazzurri tentaram de forma concreta no verão e continuam de olho no jogador. Em agosto passado, Koné conversou longamente com a Inter, chegando até a dar o aval para a transferência para Milão. Tudo parecia certo, pronto para as assinaturas, antes que a Roma, com Claudio Ranieri na linha de frente, interrompesse a negociação.

    O Inter, porém, nunca abandonou a pista de Koné e também Cristian Chivu não mudou de ideia quanto à necessidade de ter no elenco um meio-campista físico, diferente dos que estão atualmente à disposição.

    A avaliação é alta — entre 40 e 50 milhões — e é improvável que os nerazzurri tenham essa quantia no início da janela de transferências. No entanto, o interesse é grande e os cenários do verão estão em constante evolução.

  • A ROMA AGE COM CAUTELA

    A Roma não quer ser pega de surpresa e já está pensando em uma alternativa. Ismael Koné, pelo qual o Sassuolo — que pagou 13 milhões ao Marselha — pede 30 milhões, é o jogador escolhido pelos giallorossi para substituir o francês caso ele venha a sair.


    O valor pedido pelos neroverdi também é alto, mas — segundo a La Gazzetta dello Sport , graças às boas relações entre Roma e Sassuolo, poderia ser alcançado um acordo por um valor menor, em torno de 23/24 milhões mais bônus.


    Enquanto se aguarda, portanto, o fim da temporada, em que a Inter disputa o Scudetto e a Roma a classificação para a Champions, e a Copa do Mundo, os clubes começam a se movimentar. Com Manu Koné e Ismael Koné como alvos de desejo.