De Manu a Ismael Koné, com Roma, Sassuolo e Inter envolvidos: no verão, pode se concretizar uma trama de transferências em torno dos dois meio-campistas. O interesse dos nerazzurri por Manu Koné já é de conhecimento público desde o verão passado, mas a isso se somou o interesse dos giallorossi pelo canadense do Sassuolo.





Segundo a La Gazzetta dello Sport, seria ele o jogador escolhido para substituir uma eventual saída de Manu Koné. Saída essa que, independentemente da Inter, pode ter de se concretizar antes de 30 de junho devido a exigências relacionadas ao Fair Play Financeiro. Mas vamos por partes.