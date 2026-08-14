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Inter de Milão planeja acordo surpreendente na reta final por estrela do Liverpool, Curtis Jones!
Inter mira contratação final
De acordo com o Corriere dello Sport, a diretoria da Inter de Milão trabalha incansavelmente na reta final da janela de transferências para garantir uma última peça para o elenco. Depois de já reforçar posições-chave em campo, Beppe Marotta e Piero Ausilio voltaram toda a atenção para a Premier League.
O técnico Cristian Chivu identificou o meio-campista do Liverpool Jones como o candidato ideal para elevar a qualidade da equipe. Anteriormente, a Inter contratou com sucesso outros jogadores ingleses, como Ashley Young (2019–21, vindo do Manchester United), Paul Ince (1995–97, vindo do Manchester United) e Gerry Hitchens, que foi o primeiro ao chegar do Aston Villa em 1961–1962.
- AFP
Reforço com talento comprovado
A Inter já teve uma janela bem-sucedida ao contratar outros dois jogadores ingleses neste período: John Stones, do Manchester City, e Djed Spence, do Tottenham Hotspur, que anteriormente jogou pelo Genoa. Vale destacar que tanto Stones quanto Spence fizeram parte da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.
Agora, Jones deixou claras as suas intenções para o futuro, com foco total em uma transferência para o Giuseppe Meazza. O meio-campista já havia descartado rumores que o ligavam a outros clubes e já chegou a um acordo com a Inter sobre os termos pessoais e a comissão.
Impulso financeiro e profundidade de elenco
Embora o clube inglês inicialmente tenha resistido às investidas e mantido uma avaliação elevada, o tempo correndo em seu contrato pode forçar um acordo. A Inter espera reduzir a diferença entre sua avaliação e o preço pedido pelo Liverpool por meio de conversas em andamento.
Garantir Jones representaria o reforço definitivo para um elenco bem equilibrado que conseguiu manter sua estrutura principal. A iminente saída de Davide Frattesi oferece a folga financeira necessária para intensificar as negociações e financiar a investida.
- AFP
Finalizando o acordo
Chivu está ansioso para integrar o versátil meio-campista e reforçar suas opções no meio de campo. A chegada de um jogador desse calibre garante que o elenco siga competitivo nas competições nacionais e europeias.
Com novas conversas agendadas entre os clubes, ambas as partes trabalham para chegar a um valor de compromisso mutuamente aceitável. Os próximos dias serão decisivos, enquanto a Inter tenta sacramentar a transferência e concluir seus negócios de verão.
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