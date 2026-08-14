De acordo com o Corriere dello Sport, a diretoria da Inter de Milão trabalha incansavelmente na reta final da janela de transferências para garantir uma última peça para o elenco. Depois de já reforçar posições-chave em campo, Beppe Marotta e Piero Ausilio voltaram toda a atenção para a Premier League.

O técnico Cristian Chivu identificou o meio-campista do Liverpool Jones como o candidato ideal para elevar a qualidade da equipe. Anteriormente, a Inter contratou com sucesso outros jogadores ingleses, como Ashley Young (2019–21, vindo do Manchester United), Paul Ince (1995–97, vindo do Manchester United) e Gerry Hitchens, que foi o primeiro ao chegar do Aston Villa em 1961–1962.