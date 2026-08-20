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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Inter, Curtis Jones chega a Milão: pronto para exames e assinatura

Inter de Milão
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C. Jones
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Chegando do Liverpool por 35 milhões

Questão de horas, e então Curtis Jones será oficialmente um novo jogador da Inter. O meio-campista nascido em 2001, revelado pelo Liverpool e já presença constante no entorno da seleção inglesa, se despede dos Reds após uma carreira vivida inteiramente em Anfield para iniciar uma nova aventura na Serie A com a equipe comandada por Cristian Chivu.


Uma escolha fortemente desejada pelo próprio Jones, que identificou na Inter o destino ideal para dar uma guinada na própria carreira. O meio-campista inglês pressionou pela transferência para Milão e, após semanas de negociações, o casamento já está a um passo de ser celebrado.


Jones é esperado na tarde desta terça-feira em Milão, onde iniciará oficialmente sua nova experiência na Inter. O primeiro compromisso, porém, está marcado para amanhã, às 12h, quando o jogador fará os exames médicos de praxe antes de assinar o contrato.


  • OS DETALHES

    O acordo prevê um vínculo de cinco anos, com Jones se ligando, portanto, à Inter até 2031. Para o meio-campista, está previsto um salário de cerca de 3,5 milhões de euros por temporada, confirmando a centralidade que o clube pretende lhe confiar no novo projeto técnico.


    Para o Liverpool, por outro lado, se desenha uma operação total de cerca de 35 milhões de euros. Um valor importante por um jogador formado nas categorias de base dos Reds e capaz de se firmar progressivamente até se tornar uma peça importante do time principal.


    Agora, a contagem regressiva começou: Curtis Jones está pronto para desembarcar em Milão, para encerrar o capítulo Liverpool e abrir o capítulo da Inter. Um novo desafio, em um campeonato diferente e com um treinador, Chivu, pronto para colocá-lo no coração do novo projeto da Inter.




    • Publicidade

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