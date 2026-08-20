Questão de horas, e então Curtis Jones será oficialmente um novo jogador da Inter. O meio-campista nascido em 2001, revelado pelo Liverpool e já presença constante no entorno da seleção inglesa, se despede dos Reds após uma carreira vivida inteiramente em Anfield para iniciar uma nova aventura na Serie A com a equipe comandada por Cristian Chivu.





Uma escolha fortemente desejada pelo próprio Jones, que identificou na Inter o destino ideal para dar uma guinada na própria carreira. O meio-campista inglês pressionou pela transferência para Milão e, após semanas de negociações, o casamento já está a um passo de ser celebrado.





Jones é esperado na tarde desta terça-feira em Milão, onde iniciará oficialmente sua nova experiência na Inter. O primeiro compromisso, porém, está marcado para amanhã, às 12h, quando o jogador fará os exames médicos de praxe antes de assinar o contrato.



