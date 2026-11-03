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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Cristian Chivu: "Nunca tive dúvidas sobre as qualidades deste time. Entendemos o que fazemos com mais dificuldade"

Inter de Milão
Feyenoord
Liga dos Campeões
Feyenoord x Inter de Milão

A Inter dá resposta imediata após a derrota no clássico e se relança na Champions League

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Era preciso vencer para calar imediatamente as críticas, e a Inter conseguiu responder em campo no De Kuip, em Roterdã, após a derrota no clássico, vencendo o Feyenoord por 3 a 0 e ganhando novo fôlego na Champions League. Desta vez, quem demonstrou satisfação em entrevista à Sky Sport foi o técnico da Inter, Cristian Chivu, que fez questão de destacar os excelentes valores que esse grupo de jogadores possui.

  • "TEMOS VALORES E ENTENDEMOS O QUE NÃO ESTÁ CERTO"

    "Temos nossos valores, entendemos certas coisas e as colocamos em prática em campo. Isso não quer dizer que não vínhamos fazendo um bom trabalho até agora. Tentamos ser a nossa melhor versão e hoje nos saímos bem pela intenção, pela intensidade e pelo que era necessário em uma partida importante, em um campo difícil. Estamos sempre conversando para corrigir os erros. Às vezes conseguimos fazer isso melhor, outras vezes nem tanto. Entendemos em que ainda temos mais dificuldade"

  • O CONFRONTO INTERNO

    "Estamos sempre conversando, quando as coisas vão bem e também quando não vão tão bem. Corrigimos os erros. Às vezes conseguimos fazer isso melhor, às vezes nem tanto, e talvez tenhamos conseguido melhorar o que não vinha funcionando tão bem."

  • UM GRUPO COM VALORES

    "Todo o universo da Inter está ciente dos valores deste grupo, que busca levar o clube a um patamar elevado. Quanto a isso, nunca houve dúvidas de nossa parte"

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  • CONTINUIDADE

    "A continuidade traz resultados e dá a você mais confiança no que faz durante a temporada. Esta é uma partida que nos dá muita clareza sobre o que queremos construir. Partimos sabendo que o futebol pode nos levar por caminhos estranhos, mas é preciso reagir para reencontrar o caminho certo"

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