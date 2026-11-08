Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: sem trabalho no primeiro tempo, salva a Inter no cruzamento fechado de Nico Paz pela direita. Mas é o único momento em que precisa aparecer.

Akanji 6,5: acompanha a ótima atuação dos companheiros de defesa e neutraliza um atacante perigoso como Douvikas.

Bastoni 7: fecha bem os espaços na área e, no segundo tempo, vira uma barreira intransponível. Atuação de zagueiro puro, à la Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: leva perigo de cabeça na metade do primeiro tempo. É obrigado a receber o cartão amarelo após uma grande jogada de Nico Paz, mas, no geral, está sempre atento para conter as arrancadas do argentino.

Spence 7: é quem destrava a partida, com a arrancada pela direita e o cruzamento que resulta no gol de Esposito. No geral, é uma ameaça constante à defesa do Como. A contratação da janela de transferências que, até agora, mais convence.

Barella 6,5: impõe sua força no meio-campo, correndo o risco de receber o cartão amarelo várias vezes, mas frequentemente é ele quem constrói as jogadas perigosas. Partida de muita energia.

Calhanoglu 6: aparece pouco e, para um jogador como ele, em uma partida dominada por longos períodos, isso chama a atenção. Não está na melhor forma física em comparação com seus dias de glória, mas pode se dar a esse luxo. (aos 81', Sucic, sem nota)

Zielinski 6,5: organização e inteligência no meio-campo, comanda muito bem a construção ofensiva da Inter. (aos 73', Mkhitaryan 5,5: entra um pouco displicente e perde uma bola perigosa, em lance que dá ao Como uma chance de levar perigo)

Dimarco 6,5: no primeiro tempo, mostra a disposição física de seus melhores dias. No segundo, chuta duas vezes com perigo ao gol, chegando perto de marcar pela primeira vez na temporada. Atuação à altura da temporada passada. (aos 88', Diouf)

P. Esposito 7: aproveita muito bem a assistência de Spence, como um centroavante de verdade, e abre o placar. Tem presença forte no centro da área e também luta longe do gol, recebendo o cartão amarelo. Sai exausto (aos 73', Bonny 6: dispara após receber um bom passe para fazer o 3 a 0, mas está impedido)

Thuram 7,5: coloca o time nas costas. Primeiro, serve Spence no lance do gol de Esposito. Depois, marca o segundo, embora favorecido pelo erro de Valle, e chega ao quinto gol no campeonato, o sexto contra o Como. No geral, joga com maturidade e liderança, sem economizar lances de classe e ajudando a dobrar a marcação. No segundo tempo, quase marca seu segundo gol na partida após o erro de Ricci. O melhor em campo: sem Lautaro, é ele quem lidera esta Inter. (aos 88', Pavard, sem nota)

Téc. Chivu 7: sua Inter deixa para trás o clássico ruim e reage muito bem também na Serie A, após a bela vitória em Roterdã. Neutraliza Fabregas no primeiro tempo, com uma pressão feroz e contra-ataques mortais, embora o Como visto em San Siro esteja realmente muito distante da equipe admirada até agora no campeonato e na Champions League. Confirma-se como a kryptonita do técnico espanhol.