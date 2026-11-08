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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Inter-Como, as notas do CM: Thuram carrega o time, Spence arromba. Paz e Da Cuhna decepcionam

Inter de Milão x Como
Inter de Milão
Como
Campeonato Italiano

As notas do grande duelo em San Siro entre Chivu e Fàbregas.

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Inter-Como

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J. Martinez 6: sem trabalho no primeiro tempo, salva a Inter no cruzamento fechado de Nico Paz pela direita. Mas é o único momento em que precisa aparecer.

Akanji 6,5: acompanha a ótima atuação dos companheiros de defesa e neutraliza um atacante perigoso como Douvikas.

Bastoni 7: fecha bem os espaços na área e, no segundo tempo, vira uma barreira intransponível. Atuação de zagueiro puro, à la Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: leva perigo de cabeça na metade do primeiro tempo. É obrigado a receber o cartão amarelo após uma grande jogada de Nico Paz, mas, no geral, está sempre atento para conter as arrancadas do argentino.

Spence 7: é quem destrava a partida, com a arrancada pela direita e o cruzamento que resulta no gol de Esposito. No geral, é uma ameaça constante à defesa do Como. A contratação da janela de transferências que, até agora, mais convence.

Barella 6,5: impõe sua força no meio-campo, correndo o risco de receber o cartão amarelo várias vezes, mas frequentemente é ele quem constrói as jogadas perigosas. Partida de muita energia.

Calhanoglu 6: aparece pouco e, para um jogador como ele, em uma partida dominada por longos períodos, isso chama a atenção. Não está na melhor forma física em comparação com seus dias de glória, mas pode se dar a esse luxo. (aos 81', Sucic, sem nota)

Zielinski 6,5: organização e inteligência no meio-campo, comanda muito bem a construção ofensiva da Inter. (aos 73', Mkhitaryan 5,5: entra um pouco displicente e perde uma bola perigosa, em lance que dá ao Como uma chance de levar perigo)

Dimarco 6,5: no primeiro tempo, mostra a disposição física de seus melhores dias. No segundo, chuta duas vezes com perigo ao gol, chegando perto de marcar pela primeira vez na temporada. Atuação à altura da temporada passada. (aos 88', Diouf)

P. Esposito 7: aproveita muito bem a assistência de Spence, como um centroavante de verdade, e abre o placar. Tem presença forte no centro da área e também luta longe do gol, recebendo o cartão amarelo. Sai exausto (aos 73', Bonny 6: dispara após receber um bom passe para fazer o 3 a 0, mas está impedido)

Thuram 7,5: coloca o time nas costas. Primeiro, serve Spence no lance do gol de Esposito. Depois, marca o segundo, embora favorecido pelo erro de Valle, e chega ao quinto gol no campeonato, o sexto contra o Como. No geral, joga com maturidade e liderança, sem economizar lances de classe e ajudando a dobrar a marcação. No segundo tempo, quase marca seu segundo gol na partida após o erro de Ricci. O melhor em campo: sem Lautaro, é ele quem lidera esta Inter. (aos 88', Pavard, sem nota)

Téc. Chivu 7: sua Inter deixa para trás o clássico ruim e reage muito bem também na Serie A, após a bela vitória em Roterdã. Neutraliza Fabregas no primeiro tempo, com uma pressão feroz e contra-ataques mortais, embora o Como visto em San Siro esteja realmente muito distante da equipe admirada até agora no campeonato e na Champions League. Confirma-se como a kryptonita do técnico espanhol.

  • COMO

    SANCHEZ 5,5: de surpresa, Fabregas o escolhe no lugar de Butez, mas a decisão não convence. Mostra insegurança desde o primeiro lance, quando não pede a bola e quase comete uma lambança junto com Ramon. Reage mal ao chute de pé esquerdo de Thuram no segundo gol, embora a finalização seja forte e à queima-roupa; cede um escanteio em uma finalização de Carlos Augusto que iria para fora. Também se atrapalha no segundo tempo ao tentar defender uma finalização de Dimarco.

    YAN COUTO 5: frágil demais para certos níveis e contra determinados adversários. Assiste sem reação às investidas da Inter pelo seu setor e praticamente não avança nos primeiros 45 minutos. Tenta atuar mais à frente na etapa final, mas segue sem intensidade.

    (aos 74', CAQUERET: sem nota)

    RAMON 4,5: quase marca um gol contra inacreditável após poucos minutos, por uma falha de comunicação com Sanchez. Esposito leva ampla vantagem sobre ele no lance do 1 a 0, que também começa com um movimento seu que mantém Spence, autor da assistência, em condição de jogo pela direita. Também apenas observa, sem intervir, no lance do segundo gol da Inter.

    KEMPF 5: Thuram é mais veloz e o procura repetidamente, partindo para cima dele com insistência. Tem dificuldades, assim como toda a linha defensiva, diante das constantes infiltrações sem bola dos jogadores da Inter.

    VALLE 4,5: o primeiro gol sai pela direita, setor em que, teoricamente, deveria defender enquanto tenta atacar, diante de um Spence inspirado. Chega a ser cômica sua tentativa de afastar o cruzamento de Zielinski, que acaba no pé de Thuram para o 2 a 0. Fica por muito pouco sem alcançar o chute cruzado de Nico Paz.

    (aos 74', KAIKI 6: entra muito bem e logo leva velocidade e iniciativa ao lado esquerdo, tudo o que faltou a Valle. É de um passe seu que nasce a bola de Nico Paz no travessão).

    PERRONE 5: a pressão dos meio-campistas de Chivu por todo o campo fecha todas as suas linhas de passe, mas a atuação do argentino também é tímida e pouco inspirada.

    (aos 46', SMOLCIC 5,5: entra para reforçar a linha defensiva e permitir que Couto avance ao meio-campo. Não compromete, embora a Inter siga perigosa pelo seu lado).

    MILLA 5: nem mesmo um jogador com sua experiência consegue se destacar em um primeiro tempo tão apagado do Como. Não encontra o momento certo para fazer a jogada, e a saída de bola se torna um problema. O cenário não muda no segundo tempo.

    DA CUNHA 4,5: a bola que perde na origem do contra-ataque que rende o 1 a 0 da Inter resume sua atuação no primeiro tempo. Erra praticamente todos os passes, não consegue dar ritmo à equipe e muito menos conter os constantes avanços da Inter.

    (aos 74', LIBERALI: sem nota)

    NICO PAZ 5,5: é dele a primeira finalização do Como em direção ao gol de Martinez, após uma escorada de Baturina. Passa o primeiro tempo pedindo a bola com insistência, mas só recebe passes previsíveis ou fora de seu alcance. Um chute cruzado seu, aos 63 minutos, causa o primeiro susto de verdade em Martinez na partida. Acerta o travessão de forma incrível aos 83 minutos, após passe de Kaiki.

    BATURINA 4,5: prega no deserto durante todo o primeiro tempo, procurando uma posição que nunca encontra. Fabregas não o vê bem na partida e o deixa no vestiário após o intervalo

    (aos 46', RICCI 5: cadenciado e lento demais para ajudar a equipe a avançar no campo e ganhar ritmo. Uma hesitação sua gera uma boa chance de gol para Thuram

    DOUVIKAS 5: luta, em vão, nos primeiros 45 minutos para se manter no jogo e participar mais. De uma inversão sua para Baturina, do outro lado do campo, nasce a primeira chance criada por Nico Paz. Também produz pouco no segundo tempo e volta à realidade depois da euforia de Lens

    TÉCNICO FABREGAS 5: erra tanto na preparação da partida quanto na escolha dos jogadores. A Inter supera seu Como em ritmo e determinação. Thuram e seus companheiros chegam sempre primeiro à bola e, desde a primeira dividida, mostram mais vontade de vencer. As substituições também vêm tarde e, de todo modo, não mudam a situação. Depois dos elogios mais do que merecidos por Lens, um duro revés.

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