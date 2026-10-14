Aleksandar Stankovic continua sendo uma incógnita na Inter em Appiano Gentile. Mesmo na terrível noite da Inter na Champions, em que foi derrotada por 4 a 3 pelo Bruges, o meio-campista sérvio, que inicialmente deveria disputar uma vaga com Calhanoglu, só entrou em campo por 2 minutos, além dos acréscimos.

O tempo foi suficiente para dar a assistência para o gol de Bonny e reacender os rumores sobre seu futuro para janeiro, quando, inevitavelmente, os rumores vindos da Premier League voltarão a ganhar força.