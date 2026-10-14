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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: clubes ingleses de olho em Stankovic, uma dúvida de 40 milhões para Chivu

Inter de Milão
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic continua sendo uma incógnita na Inter em Appiano Gentile. Mesmo na terrível noite da Inter na Champions, em que foi derrotada por 4 a 3 pelo Bruges, o meio-campista sérvio, que inicialmente deveria disputar uma vaga com Calhanoglu, só entrou em campo por 2 minutos, além dos acréscimos.

O tempo foi suficiente para dar a assistência para o gol de Bonny e reacender os rumores sobre seu futuro para janeiro, quando, inevitavelmente, os rumores vindos da Premier League voltarão a ganhar força.

  • AINDA À MARGEM

    Apenas 46 minutos em campo (mais os acréscimos) em quatro partidas entre o campeonato e a Champions League e, ainda assim, uma assistência. Para Chivu, o sérvio é a última opção entre os reservas do meio-campo, setor em que a lesão de Curtis Jones poderia, hoje, ter lhe dado mais espaço. Mas sua hora ainda não chegou, e o projeto de vê-lo evoluir está, aos poucos, emperrando.

  • 40 MILHÕES DA PREMIER LEAGUE

    E é justamente em meio à grande frustração da Inter que surge, da Espanha, uma nova investida de olho em janeiro, segundo o jornal AS. O interesse vindo da Premier League no verão não desapareceu. Pelo contrário, volta a ganhar força. De acordo com o jornal espanhol, desta vez a Inter não dirá não a uma proposta de 40 milhões de euros em janeiro.

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