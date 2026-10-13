"Foi um bom primeiro tempo. Sofremos um contra-ataque após um escanteio, em um lance no qual poderíamos ter sido mais organizados. Conseguimos ir para o intervalo com o jogo empatado. Começamos bem o segundo tempo e tivemos duas chances de marcar. Um pouco de frustração e afobação nos fez errar. Depois do 2 a 1, perdemos toda a lucidez, a calma e o plano de jogo. Ficamos afobados para atacar sem voltar. Mérito do Bruges, que nos colocou em dificuldades."