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FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter, Chivu: "Muita afobação e frustração. Sou eu o responsável. No intervalo, motivei demais o time. Teremos de mudar alguma coisa"

Inter de Milão
C. Chivu
Inter de Milão x Club Brugge
Club Brugge
Liga dos Campeões

O técnico da Inter assumiu a culpa pela derrota por 4 a 3 para o Bruges na Champions League.

A Inter perde por 4 a 3 em casa, no San Siro, para o Bruges na 2ª partida da fase de liga da Champions League. Uma derrota muito dolorosa, depois do revés sofrido em Madri na estreia, não só pelo resultado, que mantém a Inter nas últimas posições da tabela, com 0 ponto, mas também pela maneira como aconteceu: diante de um adversário que não era irresistível, mas foi capaz de expor todas as falhas da equipe. Cristian Chivu, que chegou à 7ª derrota nos últimos 8 jogos europeus, comentou a partida à Sky Sport.


  • FRUSTRAÇÃO E FRENESI

    "Foi um bom primeiro tempo. Sofremos um contra-ataque após um escanteio, em um lance no qual poderíamos ter sido mais organizados. Conseguimos ir para o intervalo com o jogo empatado. Começamos bem o segundo tempo e tivemos duas chances de marcar. Um pouco de frustração e afobação nos fez errar. Depois do 2 a 1, perdemos toda a lucidez, a calma e o plano de jogo. Ficamos afobados para atacar sem voltar. Mérito do Bruges, que nos colocou em dificuldades."

  • DEFESA QUE SOFRE GOLS DEMAIS

    "14 gols sofridos? Não poderia dizer que não estou preocupado. Há algo a reavaliar, sobretudo se você fica atrás no placar na Champions League, onde é difícil reagir por causa da qualidade e da velocidade das adversárias. Pensamos no nosso equilíbrio, nas segundas bolas e em recuperar a bola quando pressionamos."

  • EU SOU O RESPONSÁVEL

    "Sabemos o que não está funcionando na Champions. Vamos melhorar a preparação mental. Há algo que carregamos conosco, e assumo a responsabilidade por isso. Não encontramos o equilíbrio certo em algumas partidas. Essas duas derrotas doem por causa das expectativas. Todos nós queríamos fazer diferente. Terminamos a temporada passada com apenas uma vitória e muitas derrotas. Também sou responsável pelo aspecto mental."

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  • Eu precisava transmitir mais calma.

    "Um time corria e o outro caminhava? Já disse antes, não preciso rever a partida. A sensação é que, tomados pela frustração, perdemos a intensidade. Avançávamos demais e esquecíamos de voltar para disputar as segundas bolas. Perdemos o equilíbrio e pressionamos de forma errada. Nunca conseguimos igualar a pressão do adversário e chegávamos sempre atrasados. Talvez eu devesse ter transmitido mais calma e tranquilidade no intervalo, sem pressionar demais a equipe. Às vezes, é preciso ser mais frio na hora de marcar gols. Talvez tenhamos que mudar alguma coisa."

  • EQUILÍBRIO

    "Temos a obrigação de encontrar mais equilíbrio, porque pagamos por cada pequeno erro. Na Champions, os detalhes e os lances fazem a diferença. Não podemos perder a confiança nem o entusiasmo, mas precisamos interpretar melhor determinados momentos."

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