A Inter perde por 4 a 3 em casa, no San Siro, para o Bruges na 2ª partida da fase de liga da Champions League. Uma derrota muito dolorosa, depois do revés sofrido em Madri na estreia, não só pelo resultado, que mantém a Inter nas últimas posições da tabela, com 0 ponto, mas também pela maneira como aconteceu: diante de um adversário que não era irresistível, mas foi capaz de expor todas as falhas da equipe. Cristian Chivu, que chegou à 7ª derrota nos últimos 8 jogos europeus, comentou a partida à Sky Sport.
Inter, Chivu: "Muita afobação e frustração. Sou eu o responsável. No intervalo, motivei demais o time. Teremos de mudar alguma coisa"
FRUSTRAÇÃO E FRENESI
"Foi um bom primeiro tempo. Sofremos um contra-ataque após um escanteio, em um lance no qual poderíamos ter sido mais organizados. Conseguimos ir para o intervalo com o jogo empatado. Começamos bem o segundo tempo e tivemos duas chances de marcar. Um pouco de frustração e afobação nos fez errar. Depois do 2 a 1, perdemos toda a lucidez, a calma e o plano de jogo. Ficamos afobados para atacar sem voltar. Mérito do Bruges, que nos colocou em dificuldades."
DEFESA QUE SOFRE GOLS DEMAIS
"14 gols sofridos? Não poderia dizer que não estou preocupado. Há algo a reavaliar, sobretudo se você fica atrás no placar na Champions League, onde é difícil reagir por causa da qualidade e da velocidade das adversárias. Pensamos no nosso equilíbrio, nas segundas bolas e em recuperar a bola quando pressionamos."
EU SOU O RESPONSÁVEL
"Sabemos o que não está funcionando na Champions. Vamos melhorar a preparação mental. Há algo que carregamos conosco, e assumo a responsabilidade por isso. Não encontramos o equilíbrio certo em algumas partidas. Essas duas derrotas doem por causa das expectativas. Todos nós queríamos fazer diferente. Terminamos a temporada passada com apenas uma vitória e muitas derrotas. Também sou responsável pelo aspecto mental."
Eu precisava transmitir mais calma.
"Um time corria e o outro caminhava? Já disse antes, não preciso rever a partida. A sensação é que, tomados pela frustração, perdemos a intensidade. Avançávamos demais e esquecíamos de voltar para disputar as segundas bolas. Perdemos o equilíbrio e pressionamos de forma errada. Nunca conseguimos igualar a pressão do adversário e chegávamos sempre atrasados. Talvez eu devesse ter transmitido mais calma e tranquilidade no intervalo, sem pressionar demais a equipe. Às vezes, é preciso ser mais frio na hora de marcar gols. Talvez tenhamos que mudar alguma coisa."
EQUILÍBRIO
"Temos a obrigação de encontrar mais equilíbrio, porque pagamos por cada pequeno erro. Na Champions, os detalhes e os lances fazem a diferença. Não podemos perder a confiança nem o entusiasmo, mas precisamos interpretar melhor determinados momentos."
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