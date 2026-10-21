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cm grafica chivu inter 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter: Chivu muda a defesa; veja a novidade e quem fica de fora

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk

Gols sofridos demais: na Champions, o técnico da Inter busca outras soluções

A Inter busca uma reação após as dificuldades na Liga dos Campeões, e Cristian Chivu estuda uma defesa inédita para o confronto contra o Shakhtar. Segundo a Gazzetta dello Sport, a ideia é escalar Alessandro Bastoni no centro da defesa, com Akanji à direita e Carlos Augusto à esquerda, deixando inicialmente Bisseck de fora. A solução foi pensada para melhorar a qualidade na construção das jogadas e a força ofensiva, além de garantir maior solidez.


  • OS NÚMEROS

    Os números exigem uma reação: 15 gols sofridos em nove jogos na temporada, marca que leva o técnico da Inter a buscar um novo equilíbrio. Bastoni, por sua vez, relativiza as dificuldades defensivas, atribuindo muitos dos gols sofridos a erros individuais e apontando o aspecto mental como um dos principais problemas que surgiram na Europa.


    O zagueiro também pede cautela com as expectativas, lembrando que a Champions League continua sendo um sonho, não um objetivo garantido. Contra o Shakhtar, porém, será preciso vencer para continuar na briga pela classificação direta entre os oito primeiros.

  • A provável

    Inter, a provável escalação para o jogo desta noite contra o Shakhtar.

    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Técnico: Chivu.

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