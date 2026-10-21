A Inter busca uma reação após as dificuldades na Liga dos Campeões, e Cristian Chivu estuda uma defesa inédita para o confronto contra o Shakhtar. Segundo a Gazzetta dello Sport, a ideia é escalar Alessandro Bastoni no centro da defesa, com Akanji à direita e Carlos Augusto à esquerda, deixando inicialmente Bisseck de fora. A solução foi pensada para melhorar a qualidade na construção das jogadas e a força ofensiva, além de garantir maior solidez.
Inter: Chivu muda a defesa; veja a novidade e quem fica de fora
OS NÚMEROS
Os números exigem uma reação: 15 gols sofridos em nove jogos na temporada, marca que leva o técnico da Inter a buscar um novo equilíbrio. Bastoni, por sua vez, relativiza as dificuldades defensivas, atribuindo muitos dos gols sofridos a erros individuais e apontando o aspecto mental como um dos principais problemas que surgiram na Europa.
O zagueiro também pede cautela com as expectativas, lembrando que a Champions League continua sendo um sonho, não um objetivo garantido. Contra o Shakhtar, porém, será preciso vencer para continuar na briga pela classificação direta entre os oito primeiros.
A provável
Inter, a provável escalação para o jogo desta noite contra o Shakhtar.
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Técnico: Chivu.
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