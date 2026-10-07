Também houve amplo espaço para a gestão do grupo e dos jogadores individualmente na longa entrevista concedida por Cristian Chivu ao Cronache di Spogliatoio. Dos três ingleses aos mais criticados, como Josep Martinez e Diouf, que hoje se tornaram fundamentais, passando também por Aleksandar Stankovic, pedido por todos e sobre quem o técnico da Inter explicou se e como terá sua chance.
Inter, Chivu defende os seus: "Martinez é criticado só de fora. A percepção sobre Diouf mudou. Pio cresce jogando. Stankovic tem à frente Calhanoglu e Zielinski"
OS CARTÕES AMARELOS
"Tratamento diferente para os cartões amarelos? Não julgo o passado, eu julgo aquilo que eu sou e como avalio eu os amarelos: eu também já fiz escolhas fortes com dois defensores amarelados depois de 30 minutos e tirar um deles para não comprometer a integridade da equipe. Não é que eu não tire o jogador amarelado, mas não parto da ideia de que ele precisa sair imediatamente por medo de ficar com 10: quero responsabilidade dos meus jogadores, eles não são tão jovens, têm experiência e sabem jogar com cartão. Depois, paciência, se eles levarem o vermelho eu assumo a responsabilidade".
"OS TRÊS INGLESES SÃO COMO NÓS"
"Stones e Spence? Spence treina com a gente há uma semana, faz tudo: não há exercícios que ele não possa fazer. Jones sempre esteve conosco, John está em fase de recondicionamento físico: ele também está melhor. Eles não são diferentes de nós: fomos bem em escolher pessoas que se parecem muito com o nosso jeito de fazer as coisas. Jones e Spence se encaixaram perfeitamente no grupo sob todos os pontos de vista, parece que estão aqui há um bom tempo. John é mais sério, mas é uma pessoa maravilhosa: não se encontra muitos assim no futebol, estamos felizes por tê-lo pela experiência que tem, ele pode nos dar muito
Pepo Martinez
"Os goleiros? Todos precisam de rodagem, sobretudo um goleiro. A diferença para o tênis está no julgamento dos outros: se no tênis você perde uma partida, acabou, termina ali, depois de dois dias viaja para o próximo torneio. Quando um goleiro comete um erro, centenas de pessoas julgam o erro como se fosse o fim do mundo, e isso não é justo. Um atacante, se perde um cara a cara com o goleiro, não é julgado da mesma forma que um goleiro que comete um erro. Não é simples para um goleiro manter a autoestima e a força mental. O que eu observo depois de um erro é como se reage, e os meus jogadores neste ano, quando erraram, sempre reagiram.
Martinez? Ele é alguém que assume a responsabilidade pelos erros, mantém um nível importante de profissionalismo e se coloca à disposição do grupo. Para mim, está mais do que pronto. A convocação para a seleção? Esperamos que ajude também nos julgamentos de quem o avalia de fora"
A percepção de Diouf mudou
"Ele não me disse que quer jogar no meio-campo (risos, nota da redação). Não sei se foi isso que ele declarou, muitas vezes tudo é tirado de contexto, e eu já sabia disso há muito tempo. Diouf é um garoto aplicado, faz o seu melhor para dar ao time o que é necessário nos momentos de uma partida. Ele sempre quer melhorar, passamos muito tempo na sala de vídeo para fazê-lo entender os movimentos sem a bola, e eu o vejo muito atento. Vamos deixar uma coisa clara: não é fácil colocar um jogador para atuar em uma função em que ele nunca jogou, mas ele mostrou dedicação, vontade de melhorar e, portanto, merece nota 10 com louvor sob todos os pontos de vista. Depois, é um processo longo, que precisa de tempo, e é preciso cometer alguns erros. Fico feliz em ver a atitude dele em um time como a Inter, onde, ao primeiro erro, você é julgado como se fosse o último da Terra, e todos nós sabemos qual era a percepção sobre ele no ano passado"
PIO CRESCE JOGANDO
"Pio Esposito cresce e cresce bem, cresce jogando, fazendo a diferença e sendo decisivo conosco e com a Itália. Ele é jovem, mas tem autoestima, e isso lhe permite continuar trabalhando e mantendo os pés no chão. Não o considero mais um jovem, porque joga na Serie A há um ano e um mês, e está mostrando que está no caminho do crescimento. Ele e os atacantes entenderam que fazer uma pressão desse tipo ajuda a recuperar a bola e permite que a equipe defenda mais alto".
Stankovic tem à sua frente Calhanoglu e Zielinski
"Ale é um meia de organização, mas pode fazer a função de volante: é um meia de organização, à frente da defesa, tem um belo pé, precisa melhorar nos tempos de jogo, mas, pessoal, estamos falando de um jogador que começou seu percurso só há dois anos. Teve a coragem de ir para a Suíça, no ano passado disputou a Champions com o Bruges, às vezes até eu me recrimino pela forma como o considero, já que o conheço desde que era criança.
Esse garoto fez muitos gols na Champions, venceu com o Bruges e é um jogador para a Inter, à frente dele está Calhanoglu, todos sabemos o que ele significa para essa equipe, tem também Zielinski como meia de organização, Stankovic precisa manter intensidade, ritmo e vontade de evoluir, e mais cedo ou mais tarde vamos vê-lo"
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