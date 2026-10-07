Inter, Chivu defende os seus: "Martinez é criticado só de fora. A percepção sobre Diouf mudou. Pio cresce jogando. Stankovic tem à frente Calhanoglu e Zielinski"

"Os goleiros? Todos precisam de rodagem, sobretudo um goleiro. A diferença para o tênis está no julgamento dos outros: se no tênis você perde uma partida, acabou, termina ali, depois de dois dias viaja para o próximo torneio. Quando um goleiro comete um erro, centenas de pessoas julgam o erro como se fosse o fim do mundo, e isso não é justo. Um atacante, se perde um cara a cara com o goleiro, não é julgado da mesma forma que um goleiro que comete um erro. Não é simples para um goleiro manter a autoestima e a força mental. O que eu observo depois de um erro é como se reage, e os meus jogadores neste ano, quando erraram, sempre reagiram.

Martinez? Ele é alguém que assume a responsabilidade pelos erros, mantém um nível importante de profissionalismo e se coloca à disposição do grupo. Para mim, está mais do que pronto. A convocação para a seleção? Esperamos que ajude também nos julgamentos de quem o avalia de fora"