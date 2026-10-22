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cm carlos augusto inter
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: Carlos Augusto continua salvando Chivu, é mais decisivo do que Dimarco e vem merecendo a renovação

Inter de Milão
F. Dimarco
C. Augusto
Campeonato Italiano
Liga dos Campeões
Mercado da bola
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Inter de Milão x Fiorentina
Fiorentina

Mais um gol, mais um impacto decisivo, mais uma atuação que aumenta as dúvidas sobre as escolhas a fazer para o setor no presente e no futuro.

Mais uma vez, Carlos Augusto. Mais uma vez, decisivo. A Inter vem se agarrando ao seu coringa por excelência e, em uma noite de Champions League complicadíssima e já decisiva, como a de ontem contra o Shakhtar Donetsk, em San Siro, foi justamente o ex-Monza quem se destacou e garantiu a vitória a Cristian Chivu.

Desde o início do ano, o brasileiro vem emendando boas atuações, com gols e assistências decisivos para "salvar" a Inter ou dar início às viradas que já se tornaram clássicas. Mas, acima de tudo, vem fazendo por merecer a renovação de contrato sobre a qual tanto se fala.

E tem mais: além da questão do "coringa" tático, há hoje uma dúvida que inevitavelmente passa pela cabeça do técnico romeno: quem é melhor na lateral, ele ou Dimarco?

  • MAIS QUE UM CORINGA

    A carreira de Carlos Augusto na Inter sempre foi condicionada, em grande parte, por dois fatores: a presença de Federico Dimarco aberto pela lateral e de Alessandro Bastoni na defesa. Ele sempre se adaptou, desempenhou muito bem o papel de "reserva" tanto de um quanto do outro, mostrando sua versatilidade tática e uma inteligência rara para ler os momentos e as fases do jogo.

    Neste início de temporada, porém, o ex-Monza vem mostrando ser muito mais do que um simples curinga: seus números e suas estatísticas são muito melhores que os dos dois supostos titulares e, sobretudo, superiores aos de Dimarco, que hoje atravessa um momento de grande dificuldade.

  • O HOMEM DOS ABALOS

    Depois de começar a temporada no banco nas duas primeiras partidas, contra Monza e Cagliari, o lateral nascido em 1999 soma sete jogos, quatro gols e duas assistências. Todos foram fundamentais para a Inter e para mudar o rumo das partidas nos momentos em que seu nome apareceu na súmula.


    O gol de ontem, marcado com dez contra 11 após avançar em profundidade no momento certo, ainda está na memória de todos e valeu os primeiros três pontos da Inter nesta edição da Liga dos Campeões. Ainda no cenário europeu, foi também um gol dele que fez a equipe "acreditar" em uma virada no Bernabéu e mudou sua percepção sobre aquela derrota.


    Carlos Augusto tem sido, até agora, o homem das "sacudidas", tanto na energia quanto no aspecto mental. Foi assim contra o Napoli, com a assistência para o gol de Lautaro que fez 2 a 1 logo após o segundo gol de Hojlund, que havia deixado a Inter perdendo por 2 a 0 em poucos minutos. O mesmo aconteceu contra a Udinese: seu gol para fazer 2 a 1 deu início à virada que terminou em 5 a 3. Sua entrada no segundo tempo contra a Roma deu início à pressão que levou ao empate por 2 a 2. E, por fim, para não deixar faltar nada, saiu do banco para marcar um gol e dar uma assistência decisiva, destravando a partida contra o Bologna, até então empatada em 1 a 1.

  • Está merecendo a renovação

    Há algum tempo, como no caso de Dimarco, a Inter prometeu a Carlos Augusto e a seu agente que o contrato do jogador, válido até 30 de junho de 2028, será reajustado e prorrogado. Ontem à noite, após decidir a partida contra o Shakhtar, o brasileiro voltou a afirmar que deseja permanecer na Inter.

    Depois de consolar Bastoni com um "Vencemos por ele também", Carlos Augusto reiterou que as negociações estão avançando: "Renovação? Estamos conversando sobre isso e fazendo tudo com calma, ainda tenho dois anos de contrato...".

    A ideia do clube é recompensar o desempenho do ala não apenas prorrogando o contrato, que vence em 2028, até pelo menos 2030, mas também aumentando o valor do acordo, hoje em 2,2 milhões de euros por temporada, quantia bem inferior à recebida pelos principais jogadores do elenco. E hoje, sem dúvida, ele vem mostrando em campo não só que também está entre os principais jogadores do elenco, mas que merece essa recompensa.

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  • Melhor que Dimarco, as estatísticas confirmam

    Além da renovação, há também a questão dentro de campo: Carlos Augusto hoje é capaz de criar um grande dilema para Cristian Chivu, que segue buscando soluções para escalá-lo sem deixar Bastoni ou Dimarco de fora. O problema é que hoje o brasileiro tem números bem superiores aos do ex-MVP da temporada 2025/2026 na posição que, em princípio, deveria ser a sua.

    Além da contribuição já citada em gols e assistências (Dimarco tem 2 assistências), os números favorecem o ex-Monza tanto na partida de ontem contra o Shakhtar quanto na temporada como um todo.

    Carlos Augusto tem um índice maior de passes certos (92% contra 86%), diferença que aumenta no campo de ataque. Também vence mais disputas (62% contra 42%), tem uma conversão dos xGoals em gols mais alta (0,90 com 4 gols, contra 0,93 e nenhum gol marcado) e uma conversão dos xAssists em assistências maior (0,55 com 2 assistências, contra 2,05 com 2 assistências de Dimarco).

    Por fim, os números também são melhores na defesa: mais interceptações (média de 1,4 contra 0,7), menos dribles sofridos (0,2 contra 0,6), mais desarmes vencidos (3,6, com 62%, contra 1,3, com 43%), além de muito mais cortes defensivos (2,6 contra 0,4) e, inevitavelmente, mais disputas aéreas vencidas (79% contra 33%).

    Dimarco certamente ainda está atrasado fisicamente: o problema no joelho durante a longa pausa o prejudicou. Mas o desempenho atual de Carlos Augusto exige, no mínimo, uma reflexão de Chivu.

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25 de out. de 2026

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