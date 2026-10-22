Mais uma vez, Carlos Augusto. Mais uma vez, decisivo. A Inter vem se agarrando ao seu coringa por excelência e, em uma noite de Champions League complicadíssima e já decisiva, como a de ontem contra o Shakhtar Donetsk, em San Siro, foi justamente o ex-Monza quem se destacou e garantiu a vitória a Cristian Chivu.
Desde o início do ano, o brasileiro vem emendando boas atuações, com gols e assistências decisivos para "salvar" a Inter ou dar início às viradas que já se tornaram clássicas. Mas, acima de tudo, vem fazendo por merecer a renovação de contrato sobre a qual tanto se fala.
E tem mais: além da questão do "coringa" tático, há hoje uma dúvida que inevitavelmente passa pela cabeça do técnico romeno: quem é melhor na lateral, ele ou Dimarco?