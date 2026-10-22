Depois de começar a temporada no banco nas duas primeiras partidas, contra Monza e Cagliari, o lateral nascido em 1999 soma sete jogos, quatro gols e duas assistências. Todos foram fundamentais para a Inter e para mudar o rumo das partidas nos momentos em que seu nome apareceu na súmula.





O gol de ontem, marcado com dez contra 11 após avançar em profundidade no momento certo, ainda está na memória de todos e valeu os primeiros três pontos da Inter nesta edição da Liga dos Campeões. Ainda no cenário europeu, foi também um gol dele que fez a equipe "acreditar" em uma virada no Bernabéu e mudou sua percepção sobre aquela derrota.





Carlos Augusto tem sido, até agora, o homem das "sacudidas", tanto na energia quanto no aspecto mental. Foi assim contra o Napoli, com a assistência para o gol de Lautaro que fez 2 a 1 logo após o segundo gol de Hojlund, que havia deixado a Inter perdendo por 2 a 0 em poucos minutos. O mesmo aconteceu contra a Udinese: seu gol para fazer 2 a 1 deu início à virada que terminou em 5 a 3. Sua entrada no segundo tempo contra a Roma deu início à pressão que levou ao empate por 2 a 2. E, por fim, para não deixar faltar nada, saiu do banco para marcar um gol e dar uma assistência decisiva, destravando a partida contra o Bologna, até então empatada em 1 a 1.