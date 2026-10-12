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Ao VivoIngressos
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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: Barcelona mira Diouf e disputa com outros três grandes clubes

Inter de Milão
A. Diouf
Mercado da bola
Chelsea
Arsenal
PSG

A transformação do francês em jogador de lado de campo não passa despercebida entre os grandes clubes da Europa.

A Inter segue sua caminhada no campeonato e se prepara para uma importante noite de Champions, que já pode representar uma virada na temporada. Cristian Chivu continua mudando a cara de sua equipe, mas um dos poucos intocáveis neste início de temporada tem sido uma das grandes surpresas do ano: Andy Diouf.


Sua transformação de meio-campista em ala que atua por toda a faixa lateral convenceu a todos em Appiano Gentile, levou Zinedine Zidane a convocá-lo para a seleção francesa e, consequentemente, está atraindo o interesse de muitos dos principais clubes da Europa.

  • CARACTERÍSTICAS "EUROPEIAS"

    O desempenho do jogador francês de lado de campo está em clara evolução. Além das 3 assistências em 5 jogos disputados até agora na Série A, o que chama a atenção é a personalidade com que atua em sua nova função, a capacidade de partir para cima do marcador em velocidade e no um contra um, aliada a uma boa leitura da fase defensiva. Todas essas características o tornam atraente para o futebol internacional.

  • TRÊS GRANDES EM SEQUÊNCIA

    Segundo informações do Caught Off na Inglaterra, Chelsea, Arsenal e PSG estão de olho em Diouf desde o fim do ano passado. Os três grandes clubes dão prioridade à observação do futebol na Itália.

  • O BARCELONA TAMBÉM ESTÁ NA DISPUTA

    As três potências, porém, não estão sozinhas. Segundo informações confirmadas também pelo Fichajes, na Espanha, o Barcelona está de olho em Diouf. De olho no próximo verão e com a saída de Balde já anunciada, o clube busca um reforço para o lado direito.

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  • PREÇO EM ALTA

    Contratado do Lens por cerca de 20 milhões de euros no verão de 2025, o jogador vem se valorizando com suas atuações. O preço que a Inter poderia pedir por ele também está subindo. Ainda segundo o portal inglês, a cifra já chega a 50 milhões de euros, mas o objetivo continua sendo mantê-lo em Milão por muito tempo.