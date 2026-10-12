A Inter segue sua caminhada no campeonato e se prepara para uma importante noite de Champions, que já pode representar uma virada na temporada. Cristian Chivu continua mudando a cara de sua equipe, mas um dos poucos intocáveis neste início de temporada tem sido uma das grandes surpresas do ano: Andy Diouf.





Sua transformação de meio-campista em ala que atua por toda a faixa lateral convenceu a todos em Appiano Gentile, levou Zinedine Zidane a convocá-lo para a seleção francesa e, consequentemente, está atraindo o interesse de muitos dos principais clubes da Europa.