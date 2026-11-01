Inter: a queda de rendimento de Barella aparece nos números, mas o alerta mais sério está nas declarações após o dérbi

Barella tem números importantes em queda acentuada em relação à temporada passada, sobretudo para um jogador com suas características. O ex-jogador do Cagliari é um dos melhores meio-campistas da Itália quando está bem e pode render ao máximo tanto em termos de explosão quanto mentalmente.

Nesta temporada, porém, em comparação com a anterior, quando já parecia em queda, Barella mantém a mesma distância média percorrida por jogo, mas sua média de sprints caiu quase pela metade em relação a um ano atrás (13,7 contra 7,8).

O que isso significa? Que caíram as médias de desarmes por jogo (1,6 contra 1,1) e de bolas recuperadas (4,9 contra 4,3). Além disso, ele já cometeu 2 erros que resultaram em gols adversários, contra 0 no ano passado.

Com a bola, a média de bolas perdidas aumentou (12,2 contra 11,9 por jogo), enquanto os passes decisivos e a precisão dos cruzamentos diminuíram, ainda que ligeiramente. Mas a maior queda foi nos xAssist previstos, ou seja, no potencial ofensivo dos passes decisivos para os companheiros: de 6,62 para 1,74.