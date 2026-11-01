Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter: a queda de rendimento de Barella aparece nos números, mas o alerta mais sério está nas declarações após o dérbi

Inter de Milão
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

Pior em campo no clássico, acumula queda em várias estatísticas desde o início do ano. Mas também preocupa a frase sobre o vestiário e as escolhas de Chivu.

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT

A derrota da Inter por 3 a 1 no clássico, a sétima partida seguida sem vitória da equipe, provocou uma grande reflexão nos bastidores do clube. Mesmo com a atenuante de uma condição física abaixo do ideal para muitos jogadores da Inter, vários saíram do Giuseppe Meazza sob fortes críticas. Uma das avaliações que mais repercutem, também por causa das declarações após a partida, é a de Nicolò Barella.

O meio-campista italiano cometeu erros importantes em campo, está em evidente queda de rendimento, como comprovam os números, em relação às duas últimas temporadas. Sua entrevista após a partida, na qual expôs sem rodeios tanto os companheiros quanto o técnico Cristian Chivu, também levantou questionamentos.

  • QUE ERROS NO CLÁSSICO

    O dérbi de Barella foi para esquecer: a média das notas não passa de 4,5, com comentários como "fora de sintonia", "lento" e "toca demais na bola", entre outros.

    Nos três gols do Milan, há lances que não são típicos dele: no primeiro, volta caminhando e chega atrasado para ajudar a defesa no cruzamento em que Pulisic sobe mais alto para cabecear. No segundo, Rabiot parte de sua posição e Barella o deixa passar como se ele não representasse perigo. Por fim, toma a decisão imprudente de tentar sair jogando da defesa com a bola nos pés, perde a posse e comete a falta na entrada da área que Moreira converte em gol.

  • NÚMEROS EM QUEDA

    Barella tem números importantes em queda acentuada em relação à temporada passada, sobretudo para um jogador com suas características. O ex-jogador do Cagliari é um dos melhores meio-campistas da Itália quando está bem e pode render ao máximo tanto em termos de explosão quanto mentalmente.

    Nesta temporada, porém, em comparação com a anterior, quando já parecia em queda, Barella mantém a mesma distância média percorrida por jogo, mas sua média de sprints caiu quase pela metade em relação a um ano atrás (13,7 contra 7,8).

    O que isso significa? Que caíram as médias de desarmes por jogo (1,6 contra 1,1) e de bolas recuperadas (4,9 contra 4,3). Além disso, ele já cometeu 2 erros que resultaram em gols adversários, contra 0 no ano passado.

    Com a bola, a média de bolas perdidas aumentou (12,2 contra 11,9 por jogo), enquanto os passes decisivos e a precisão dos cruzamentos diminuíram, ainda que ligeiramente. Mas a maior queda foi nos xAssist previstos, ou seja, no potencial ofensivo dos passes decisivos para os companheiros: de 6,62 para 1,74.

  • "FALTA ATITUDE. COM ESTE ESQUEMA TÁTICO..."

    Em resumo, Barella está jogando em um ritmo mais lento do que nas últimas duas temporadas. Isso o torna menos perigoso e, provavelmente, indica a necessidade de descansar em mais algumas rodadas.

    A impressão mais preocupante, porém, é que o problema mais sério neste momento não seja apenas físico, mas também mental. Nesse sentido, o maior sinal de alerta está nas palavras que ele disse após o jogo à Sky e à DAZN.

    "Desde o início do ano, falta a atitude certa para nós. Isso é negativo. Também mostramos nossa força nos segundos tempos, mas nem todos os jogos são iguais. O cansaço cobra seu preço. Precisamos olhar uns para os outros. Há algum tempo não encaramos o dérbi da melhor maneira. Ser os mais fortes não basta, e já aconteceu de sermos os mais fortes e não vencermos. 

    Provavelmente, o fato de não termos opções descansadas para o ataque no banco influenciou as escolhas do treinador. Tentamos fazer algo diferente e talvez tenhamos perdido nossas certezas".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • Frases "à la Bremer", sinal de alerta

    Não é a primeira vez que jogadores importantes deste elenco fazem declarações tão fortes. O primeiro a falar mais alto foi Alessandro Bastoni, antes do duelo da Liga dos Campeões contra o Shakhtar: "As finais da Champions estão distantes, vamos manter os pés no chão". Depois, foi a vez do próprio Chivu, antes de uma partida: "Se faz algum tempo que não vencemos um clássico, precisamos nos perguntar por quê. Temos de voltar a ser mais provincianos".

    E hoje foi a vez de Barella, que, no entanto, falou após uma atuação individual bastante ruim, com declarações que soam mais como um desabafo do que como autocrítica. Do ponto de vista da comunicação, foi um gol contra muito parecido com o de Gleison Bremer há algumas semanas, que havia aberto um capítulo de minicrise na Juventus.

    A alfinetada em Chivu e a bronca nos companheiros pela postura são o sinal de alerta mais sério para esta equipe. Não são as muitas entradas ruins em jogo, nem as partidas em que não conseguiu reagir, mas a falta de unidade de propósito, confirmada pelo próprio técnico romeno após a partida ao dizer: "Falta um pouco de fome para nós".

    Se a Inter realmente quer se recuperar e dar a volta por cima em uma temporada que está longe de estar comprometida e na qual, pelo contrário, segue firme na disputa em todas as frentes, precisa começar justamente por aqui.

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT