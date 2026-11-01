Inter: a queda de rendimento de Barella aparece nos números, mas o alerta mais sério está nas declarações após o dérbi

A derrota da Inter por 3 a 1 no clássico, a sétima partida seguida sem vitória da equipe, provocou uma grande reflexão nos bastidores do clube. Mesmo com a atenuante de uma condição física abaixo do ideal para muitos jogadores da Inter, vários saíram do Giuseppe Meazza sob fortes críticas. Uma das avaliações que mais repercutem, também por causa das declarações após a partida, é a de Nicolò Barella.
O meio-campista italiano cometeu erros importantes em campo, está em evidente queda de rendimento, como comprovam os números, em relação às duas últimas temporadas. Sua entrevista após a partida, na qual expôs sem rodeios tanto os companheiros quanto o técnico Cristian Chivu, também levantou questionamentos.