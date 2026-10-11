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imago-sport-1084347961.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Traduzido por

Inglês voador! Djed Spence encanta San Siro com estreia supersônica após pesadelo com lesões

Inter de Milão
D. Spence
Inter de Milão x Parma
Parma
Campeonato Italiano

Djed Spence expressou enorme alegria após fazer sua estreia oficial pela Inter de Milão na vitória por 3 a 0 sobre o Parma, pela Serie A. O ponta inglês teve uma participação de 27 minutos cheia de energia no San Siro depois de se recuperar de uma lesão.

  • Spence faz estreia memorável pela Inter de Milão

    O ponta inglês Djed Spence fez sua estreia oficial pela Inter de Milão durante a tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Parma, pela Serie A, no San Siro. Substituindo Andy Diouf aos 73 minutos, o jogador de 26 anos recebeu uma calorosa ovação da torcida da casa ao entrar em campo.

    Spence imediatamente deu mais velocidade ao lado direito, criando chances de gol nos minutos finais para os companheiros Ange-Yoan Bonny e Lautaro Martinez.

    A Inter já havia garantido os três pontos no primeiro tempo, com gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

  • imago-sport-1084347990.jpgJonathan Moscrop

    Ponta expressa alegria com recepção em San Siro

    Em entrevista à Inter TV após o apito final, Spence admitiu ter se emocionado ao pisar em campo pela primeira vez. O ex-jogador do Tottenham agradeceu aos torcedores do clube por tê-lo ajudado durante um desafiador processo de reabilitação.

    "Estou muito feliz por ter feito minha estreia neste lindo estádio diante destes torcedores fantásticos; eles me deram uma recepção incrível", afirmou Spence.

    "Foi uma sensação ótima; foram algumas semanas difíceis me recuperando da minha lesão, mas estou feliz por estar de volta e agradeço aos torcedores."

  • Impacto imediato pelo lado direito

    Spence mostrou sua aceleração característica poucos minutos depois de entrar em campo, superando seu marcador para mandar um cruzamento rasteiro perigoso para Bonny. Depois, aos 38 minutos, seu cruzamento preciso encontrou o capitão Martinez, cujo cabeceio saiu por pouco sobre o travessão.

    Spence elogiou o técnico Cristian Chivu por manter o elenco focado durante uma agenda cheia de jogos.

    "Acho que vamos precisar manter essa consistência nos próximos jogos", acrescentou Spence. "O treinador é muito bom em nos manter focados o tempo todo; acho que estamos no caminho certo."

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    Desafio da Champions League pela frente

    Após voltar com sucesso aos gramados, Spence vai buscar ganhar ritmo de jogo enquanto a Inter se prepara para uma sequência implacável de partidas nas competições nacionais e europeias.

    A equipe de Chivu volta ao San Siro na terça-feira, 13 de outubro, para receber o Club Brugge na Champions League.

    Spence tentará garantir mais minutos em campo enquanto se adapta à vida na Itália.

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