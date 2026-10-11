O ponta inglês Djed Spence fez sua estreia oficial pela Inter de Milão durante a tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Parma, pela Serie A, no San Siro. Substituindo Andy Diouf aos 73 minutos, o jogador de 26 anos recebeu uma calorosa ovação da torcida da casa ao entrar em campo.

Spence imediatamente deu mais velocidade ao lado direito, criando chances de gol nos minutos finais para os companheiros Ange-Yoan Bonny e Lautaro Martinez.

A Inter já havia garantido os três pontos no primeiro tempo, com gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.