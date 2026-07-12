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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Inglaterra: polêmica entre Tuchel e Bellingham, que critica: “Ele não sabe o que significa jogar contra Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth”

Inglaterra
J. Bellingham
T. Tuchel
Copa do Mundo

Após a vitória sobre a Noruega, troca de farpas entre o técnico da Inglaterra e o camisa 10

Após a vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, apesar de a seleção inglesa ter chegado à semifinal em casa, surge uma polêmica entre Jude Bellingham, autor dos dois gols decisivos, e o técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel.


AS PALAVRAS DE TUCHEL

Ao final da partida, o técnico da Inglaterra comentou assim sobre o desempenho de seus jogadores, vitoriosos, mas que, em sua opinião, apresentaram uma atuação pouco convincente: “Hoje tivemos sorte. A maneira como jogamos foi desleixada, cometemos muitos erros técnicos. Isso não tem nada a ver com a mentalidade. Precisamos jogar melhor”.


  • A RESPOSTA DE BELLIGHAM

    Bellingham respondeu sem meias palavras: “Não acho que seja assim; talvez ele não saiba o que significa enfrentar um time com Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth e outros. Não se ganha todos os jogos apenas circulando a bola e dando mil passes. Às vezes, você só precisa vencer de qualquer jeito”.




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  • "IRMÃO HAALAND"

    O número 10 também falou sobre Erling Haaland e a amizade que os une: “As pessoas nos viram como rivais durante 90 minutos, mas eu vi apenas meu irmão. Eu sabia como ele se sentia, porque já passei por isso também. Por isso fui direto até ele. Não pelas câmeras ou pelas manchetes, apenas para lembrá-lo de que um resultado nunca definirá quem ele é. Amanhã, ele continuará sendo meu irmão”.


    Bellingham e Haaland jogaram juntos no Borussia Dortmund por duas temporadas, de 2020 a 2022, ano em que o norueguês se transferiu para o Manchester City. O inglês, por sua vez, foi para o Real Madrid em 2023.

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