Inglaterra: polêmica entre Tuchel e Bellingham, que critica: “Ele não sabe o que significa jogar contra Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth”

Após a vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, apesar de a seleção inglesa ter chegado à semifinal em casa, surge uma polêmica entre Jude Bellingham, autor dos dois gols decisivos, e o técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel.
AS PALAVRAS DE TUCHEL
Ao final da partida, o técnico da Inglaterra comentou assim sobre o desempenho de seus jogadores, vitoriosos, mas que, em sua opinião, apresentaram uma atuação pouco convincente: “Hoje tivemos sorte. A maneira como jogamos foi desleixada, cometemos muitos erros técnicos. Isso não tem nada a ver com a mentalidade. Precisamos jogar melhor”.