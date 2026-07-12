Inglaterra: polêmica entre Tuchel e Bellingham, que critica: “Ele não sabe o que significa jogar contra Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth”

O número 10 também falou sobre Erling Haaland e a amizade que os une: “As pessoas nos viram como rivais durante 90 minutos, mas eu vi apenas meu irmão. Eu sabia como ele se sentia, porque já passei por isso também. Por isso fui direto até ele. Não pelas câmeras ou pelas manchetes, apenas para lembrá-lo de que um resultado nunca definirá quem ele é. Amanhã, ele continuará sendo meu irmão”.





Bellingham e Haaland jogaram juntos no Borussia Dortmund por duas temporadas, de 2020 a 2022, ano em que o norueguês se transferiu para o Manchester City. O inglês, por sua vez, foi para o Real Madrid em 2023.