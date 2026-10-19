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Sarina Wiegman 2026Getty Images
Federico Zanon
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Inglaterra anuncia renovação de Sarina Wiegman: técnica segue no cargo até 2029

Inglaterra F
Futebol feminino
S. Wiegman

Sarina Wiegman segue no comando da Inglaterra mesmo após a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. É oficial a renovação por dois anos, até 2029, do contrato da holandesa de 56 anos, que comandou a Inglaterra na conquista das duas últimas edições da Eurocopa.

  • OBJETIVO BRASIL 2027

    "Estou muito feliz por poder continuar minha trajetória. Não poderia imaginar um trabalho melhor no mundo do futebol", declarou. "Trabalhar para uma organização de nível mundial como a FA, ao lado de tantas pessoas que se dedicam ao sucesso das seleções inglesas e ao crescimento do nosso esporte, é motivo de entusiasmo para mim. Meu foco agora está no playoff. Temos uma tarefa importante pela frente: garantir uma vaga no Brasil".


  • QUANTO GANHA

    Segundo a imprensa inglesa, a ex-técnica da Holanda é a treinadora mais bem paga do mundo: ganha cerca de 1,3 milhão de euros por ano.

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