Sarina Wiegman segue no comando da Inglaterra mesmo após a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. É oficial a renovação por dois anos, até 2029, do contrato da holandesa de 56 anos, que comandou a Inglaterra na conquista das duas últimas edições da Eurocopa.
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Inglaterra anuncia renovação de Sarina Wiegman: técnica segue no cargo até 2029
OBJETIVO BRASIL 2027
"Estou muito feliz por poder continuar minha trajetória. Não poderia imaginar um trabalho melhor no mundo do futebol", declarou. "Trabalhar para uma organização de nível mundial como a FA, ao lado de tantas pessoas que se dedicam ao sucesso das seleções inglesas e ao crescimento do nosso esporte, é motivo de entusiasmo para mim. Meu foco agora está no playoff. Temos uma tarefa importante pela frente: garantir uma vaga no Brasil".
QUANTO GANHA
Segundo a imprensa inglesa, a ex-técnica da Holanda é a treinadora mais bem paga do mundo: ganha cerca de 1,3 milhão de euros por ano.
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