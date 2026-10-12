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“Ingênuo e estúpido!”: Wayne Rooney detona astro do Liverpool após expulsão devastadora arruinar duelo em Anfield
City vence com autoridade em Anfield
O City conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em um Anfield em ebulição na tarde de domingo. A partida muito aguardada marcou a primeira atuação do City desde que foi considerado culpado de violar as regras financeiras da Premier League.
A partida mudou drasticamente no segundo tempo, quando Gravenberch recebeu cartão vermelho aos 62 minutos. O árbitro Chris Kavanagh ignorou os protestos veementes dos donos da casa, e a expulsão deixou o Liverpool completamente exposto.
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Rooney critica decisão ingênua de Gravenberch
Gravenberch foi, possivelmente, o melhor jogador do Liverpool na primeira hora de jogo, antes de sua expulsão mudar completamente o rumo da partida. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após derrubar Jeremy Doku de maneira desajeitada.
Ao comentar o lance no Match of the Day, Rooney foi duro em sua avaliação do meio-campista. O ex-jogador da seleção inglesa chamou o holandês de “ingênuo e estúpido” por se colocar em risco de expulsão.
“Quando você já foi advertido e está com um cartão amarelo, se coloca numa situação em que pode receber o segundo e ser expulso”, explicou Rooney. “Foi um pouco ingênuo e estúpido naquele segundo cartão amarelo.”
Haaland e Doku castigam equipe reduzida a dez jogadores
A vantagem numérica deu resultado quase imediatamente para o time de Enzo Maresca. Erling Haaland colocou o City à frente sem piedade apenas três minutos depois de Gravenberch deixar o campo cabisbaixo.
O substituto Doku logo ampliou a vantagem, driblando Victor Munoz com habilidade antes de acertar um belo chute colocado no canto do gol de Alisson. Rayan Cherki confirmou o resultado com uma brilhante jogada individual aos 78 minutos.
Apesar da derrota pesada, Rooney demonstrou alguma compreensão por Gravenberch em relação ao primeiro cartão amarelo, recebido por uma falta em Elliot Anderson pouco depois do intervalo. O ex-atacante admitiu que a advertência foi “rigorosa”, já que o meio-campista apenas atingiu a parte de cima do pé de Anderson.
“Acho que o primeiro cartão amarelo foi rigoroso”, observou Rooney. “Ele claramente foi na bola. Elliot Anderson dominou mal, aí ele dá um leve toque nela e Gravenberch atinge a parte de cima do pé dele, que cai. Então provavelmente não era para cartão amarelo.”
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Grandes confrontos europeus aguardam os dois clubes
O resultado expressivo fora de casa mantém o início perfeito do Manchester City na nova temporada da Premier League. A equipe agora lidera a tabela com folga, três pontos à frente do Arsenal.
Na sequência, o City receberá o Paris Saint-Germain no Etihad Stadium para um grande confronto pela Champions League. Depois, tentará chegar à sétima vitória em sete jogos ao voltar a disputar a Premier League contra o Ipswich no próximo sábado.
Enquanto isso, o Liverpool ocupa apenas a nona posição após um fim de semana de grande decepção. A equipe precisa se recuperar rapidamente para enfrentar o LASK em uma partida europeia antes de viajar para encarar o Brentford pela Premier League.
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