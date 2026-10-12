A vantagem numérica deu resultado quase imediatamente para o time de Enzo Maresca. Erling Haaland colocou o City à frente sem piedade apenas três minutos depois de Gravenberch deixar o campo cabisbaixo.

O substituto Doku logo ampliou a vantagem, driblando Victor Munoz com habilidade antes de acertar um belo chute colocado no canto do gol de Alisson. Rayan Cherki confirmou o resultado com uma brilhante jogada individual aos 78 minutos.

Apesar da derrota pesada, Rooney demonstrou alguma compreensão por Gravenberch em relação ao primeiro cartão amarelo, recebido por uma falta em Elliot Anderson pouco depois do intervalo. O ex-atacante admitiu que a advertência foi “rigorosa”, já que o meio-campista apenas atingiu a parte de cima do pé de Anderson.

“Acho que o primeiro cartão amarelo foi rigoroso”, observou Rooney. “Ele claramente foi na bola. Elliot Anderson dominou mal, aí ele dá um leve toque nela e Gravenberch atinge a parte de cima do pé dele, que cai. Então provavelmente não era para cartão amarelo.”