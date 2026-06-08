O substituto do azarado Lennart Karl já partia com uma pequena vantagem sobre os adversários. Com um cordial “Prazer em conhecê-lo”, Assan Ouedraogo se apresentou ao chegar ao centro de treinamento da seleção alemã para a Copa do Mundo, um dia antes de todos os outros jogadores da seleção — tão educado quanto o técnico da seleção o havia conhecido.
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Incluindo uma indireta a Said El Mala! Julian Nagelsmann espera que o conto de fadas da DFB continue
Ao contrário de Said El Mala? Ouedraogo está “em plena forma”, “no ritmo” e causando “ótima impressão”
Ouedraogo, elogiou Julian Nagelsmann, é uma “pessoa super simpática, super amigável e muito, muito aberta”, mas, acima de tudo: um “jogador de um talento incrivelmente excepcional”.
Mas enquanto Ouedraogo ainda era levado de carrinho de golfe pelo amplo complexo do luxuoso hotel da equipe, o Graylyn Estate, em Winston-Salem, a nação do futebol se perguntava: por que Ouedraogo? E não Said El Mala ou Chris Führich? Nagelsmann deixou claro que, após a amarga eliminação de Karl da Copa do Mundo, ele queria “absolutamente” ter outro jovem no time. E o jogador de 20 anos do Leipzig, ao contrário de El Mala, do Colônia, “está em plena forma e no ritmo certo. Ele vai nos levar mais longe.”
Assim como em sua estreia sensacional em novembro em sua cidade adotiva, Leipzig, onde o jogador do RB precisou de apenas 102 segundos para marcar seu primeiro gol após entrar em campo contra a Eslováquia. Ouedraogo, “assim como Lenny”, “deixou imediatamente uma ótima impressão em nós, ao contrário de outros jovens”, enfatizou Nagelsmann mais uma vez. Além disso, ele “recebeu um feedback extremamente positivo de todos os jogadores da nossa equipe”.
O técnico da seleção alemã encontrou o atacante em férias em Marbella, na Espanha, após uma viagem de amistosos com o RB à África do Sul. Quando soube de sua convocação tardia, “primeiro precisei assimilar o momento”, disse Ouedraogo, referindo-se a isso como uma “grande honra” e um “sonho de infância”.
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Ouedraogo: entre supertalento e lesionado crônico
O filho de um jogador profissional de futebol — seu pai, Alassane, jogou, entre outros times, pelo 1. FC Köln e 62 vezes pela seleção de Burkina Faso — já sonhava com isso aos nove anos, quando jogava nas categorias de base do Schalke. Oito anos depois, ele levou a Alemanha ao título do Campeonato Europeu Sub-17 e integrou a equipe que também se sagrou campeã mundial sub-17 em 2023.
O técnico do RB, Ole Werner, acredita que Ouedraogo é capaz de “tudo” e espera “muitos momentos extraordinários ainda”, enquanto David Raum vê que o coração do seu companheiro de equipe em Leipzig está “no lugar certo” e comentou: “Ainda podemos esperar muito dele.”
O substituto é versátil no ataque, mas prefere atuar no centro. Apesar de um longo histórico de lesões, ele possui um físico e uma dinâmica excepcionais; sua técnica e sua visão de jogo são extraordinárias. Nagelsmann elogiou sua “capacidade de recuperar a bola”, seus dribles em velocidade e sua capacidade de finalização.
De vez em quando, revelou o colega do RB Christoph Baumgartner, um “pequeno empurrãozinho” também ajuda Ouedraogo. O técnico da seleção alemã faz isso verbalmente. O recém-convocado deve “jogar aqui com coragem e despreocupação”, exigiu ele, e gritou para ele: “Tenha autoconfiança nos jogos, jogue uma ótima Copa do Mundo!” E aproveite sua pequena vantagem.