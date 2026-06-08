Incluindo uma indireta a Said El Mala! Julian Nagelsmann espera que o conto de fadas da DFB continue

Ouedraogo, elogiou Julian Nagelsmann, é uma “pessoa super simpática, super amigável e muito, muito aberta”, mas, acima de tudo: um “jogador de um talento incrivelmente excepcional”.

Mas enquanto Ouedraogo ainda era levado de carrinho de golfe pelo amplo complexo do luxuoso hotel da equipe, o Graylyn Estate, em Winston-Salem, a nação do futebol se perguntava: por que Ouedraogo? E não Said El Mala ou Chris Führich? Nagelsmann deixou claro que, após a amarga eliminação de Karl da Copa do Mundo, ele queria “absolutamente” ter outro jovem no time. E o jogador de 20 anos do Leipzig, ao contrário de El Mala, do Colônia, “está em plena forma e no ritmo certo. Ele vai nos levar mais longe.”

Assim como em sua estreia sensacional em novembro em sua cidade adotiva, Leipzig, onde o jogador do RB precisou de apenas 102 segundos para marcar seu primeiro gol após entrar em campo contra a Eslováquia. Ouedraogo, “assim como Lenny”, “deixou imediatamente uma ótima impressão em nós, ao contrário de outros jovens”, enfatizou Nagelsmann mais uma vez. Além disso, ele “recebeu um feedback extremamente positivo de todos os jogadores da nossa equipe”.

O técnico da seleção alemã encontrou o atacante em férias em Marbella, na Espanha, após uma viagem de amistosos com o RB à África do Sul. Quando soube de sua convocação tardia, “primeiro precisei assimilar o momento”, disse Ouedraogo, referindo-se a isso como uma “grande honra” e um “sonho de infância”.