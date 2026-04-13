"Cidadãos da Costa do Marfim, do norte e do sul, do centro e do oeste", começa Didier Drogba. Ele não fala como um jogador de futebol, fala como um presidente. "Hoje provamos que todos os habitantes da Costa do Marfim podem conviver e lutar juntos por um objetivo: a classificação para a Copa do Mundo."
Traduzido por
"Imploramos de joelhos": o astro do Chelsea que pôs fim a uma guerra civil
Graças a uma vitória por 3 a 1 no Sudão e ao tropeço simultâneo de Camarões, a Costa do Marfim se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo neste dia 8 de outubro de 2005. Mas Drogba não se contentou com isso: a classificação para a Copa do Mundo deveria ser seguida pela paz. Há três anos, reinava a guerra civil na Costa do Marfim. De um lado, o sul, mais próspero e de maioria cristã, controlado pelo exército. Do outro, os rebeldes no norte, de maioria muçulmana.
“Hoje imploramos a vocês de joelhos”, diz Drogba, ajoelhando-se, e todos os seus companheiros ao seu redor fazem o mesmo. Em seguida, ele grita: “Perdoem uns aos outros! Perdoem uns aos outros! Perdoem uns aos outros! Não permitam que nosso rico país seja devastado por uma guerra. Peço a vocês: deponham as armas. Organizem eleições e tudo ficará melhor.” Em seguida, Drogba e seus companheiros começam a cantar e dançar.
O atacante do Chelsea FC, então com 27 anos, é mais conhecido e popular do que qualquer outra pessoa em seu país. Ele é provavelmente o único que todos os marfinenses veneram — e a quem todos dão ouvidos. Pouco depois de seu discurso, as partes beligerantes acordam um cessar-fogo. No entanto, ele é frágil, e as eleições não acontecem inicialmente.
- Getty Images
Didier Drogba joga com a seleção nacional no reduto rebelde
Na Copa do Mundo na Alemanha, no verão seguinte, a seleção da Costa do Marfim, que era uma das favoritas, é eliminada precocemente no chamado “grupo da morte”, ao lado da Argentina, da Holanda e da Sérvia-Montenegro. Na Copa Africana das Nações, no mesmo ano, eles chegam à final, mas perdem de forma dramática nos pênaltis para o Egito. Ainda assim, em parte devido aos seus sucessos com o Chelsea, Drogba recebe, em 1º de março de 2007, a Bola de Ouro de Jogador Africano do Ano de 2006. Apenas três dias depois, o governo e os rebeldes chegam a um novo acordo de cessar-fogo.
No final de março, o presidente Laurent Gbagbo convida Drogba para seu palácio. Orgulhoso, o artilheiro — que, assim como Gbagbo, pertence ao grupo étnico dos Bete — mostra seu troféu e informa ao presidente que também deseja apresentá-lo no reduto rebelde de Bouaké: “Esta é a bola que pertence a todo o nosso país!” No dia seguinte, Drogba viaja para Bouaké e se encontra lá com o líder rebelde Guillaume Soro. Ele leva consigo não apenas o troféu, mas também a promessa de organizar um jogo internacional em Bouaké.
Em junho de 2007, a Costa do Marfim realmente entra em campo no reduto rebelde e vence Madagascar por 5 a 0 em uma partida de qualificação para a Copa Africana das Nações. Dois meses depois, Gbagbo segue os passos de Drogba. O presidente da Costa do Marfim, porém, não viaja a Bouaké para um jogo de futebol, mas para queimar armas no mesmo estádio, ao lado do líder rebelde Soro, e declarar oficialmente o fim da guerra civil.
- Getty Images
"Em campo, sou outra pessoa": as duas facetas de Didier Drogba
Drogba nasceu em 1978 em Abidjan, no sul da Costa do Marfim. Com apenas cinco anos, seus pais o mandaram para a França, para morar com seu tio Michel Goba. Goba jogava lá como profissional, passando de um time da segunda divisão para outro, enquanto Drogba geralmente jogava nas equipes de base. Aos oito anos, Drogba voltou por um curto período para sua terra natal. Aos onze, ele voltou para a França para morar com seu tio. Desta vez, Drogba veio para ficar.
No futebol, ele começou tarde. Aos 21 anos, estreou pelo FC Le Mans na Ligue 2; aos 23, pelo EA Guingamp na Ligue 1. Após um ano no Olympique de Marselha, Drogba se transferiu em 2004, aos 26 anos, para o Chelsea, em Londres. Esse viria a ser o seu clube. Quatro vezes o artilheiro, tão elegante quanto poderoso, venceu a Premier League com o Chelsea e, como coroamento, a Liga dos Campeões em 2012. Na final contra o FC Bayern, os londrinos estavam em total desvantagem. Mas Drogba salvou sua equipe com um gol de cabeça no final do jogo, levando-a à prorrogação, e acabou convertendo o pênalti decisivo na disputa de pênaltis.
Marcado por José Mourinho, o Chelsea assumiu o papel de vilão no futebol mundial. Quase ninguém personifica isso tão bem quanto Drogba. “Se eu tivesse que escolher um jogador para ir à batalha”, disse Mourinho certa vez, “eu escolheria o Didier”. Sete vezes Drogba foi expulso ao longo de sua carreira. Entre outras ocasiões, na final perdida da Liga dos Campeões de 2008 contra o Manchester United, por causa de uma cotovelada em Nemanja Vidic. Na eliminação nas semifinais contra o FC Barcelona em 2009, Drogba atacou o árbitro Tom Henning Övrebö de forma tão agressiva que foi suspenso por três jogos. E Övrebö recebeu ameaças de morte. “No jogo, sou outra pessoa e às vezes nem me reconheço”, disse Drogba. Em campo, o desordeiro; fora dele, o pacificador.
- Getty Images
Didier Drogba integra a "Comissão da Verdade e da Reconciliação"
O cessar-fogo na Costa do Marfim de 2007 se mantém até as eleições presidenciais de 2010. Nelas, Alassane Ouattara, do norte do país, vence o presidente em exercício Gbagbo, que, no entanto, se recusa a reconhecer a derrota. A guerra civil reacende e Drogba, que a revista Times havia incluído pouco antes em sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, volta a se manifestar com veemência: “Apelo a cada um de vocês, a todos os líderes e a todos os partidários, para que rejeitem qualquer forma de violência e façam tudo o que for possível para restaurar uma democracia pacífica e responsável.”
Alguns meses depois, Gbagbo é preso e Ouattara, que governa até hoje, toma posse como presidente. Para esclarecer os incidentes em torno da eleição e garantir a paz, é criada uma “Comissão da Verdade e Reconciliação” composta por onze membros, da qual Drogba também faz parte. Independentemente disso, ele se dedica a causas beneficentes por meio de sua própria fundação e doa repetidamente grandes quantias. Drogba encerra sua carreira no futebol na China, na Turquia e nos EUA. Em 2018, o artilheiro recordista da Costa do Marfim se aposenta.
Certa vez, perguntaram a Drogba por que ele nunca entrou para a política. “Hoje, todos me ouvem quando falo”, respondeu ele. “Assim que eu me decidir por um determinado partido, na melhor das hipóteses ainda serão 50%.” Justamente por nunca ter se tornado político, Drogba é tão valioso para a Costa do Marfim. Ou, como disse certa vez seu colega de longa data na seleção nacional, Geoffroy Serey Die: “Didier Drogba é uma pessoa mais importante para o nosso país do que o presidente.”
Didier Drogba: As etapas de sua carreira no futebol profissional
Período Clube Jogos Gols 1998 a 2002 FC Le Mans 71 15 2002 a 2003 EA Guingamp 50 24 2003 a 2004 Olympique de Marselha 55 32 2004 a 2012 FC Chelsea 341 157 2012 a 2013 SH Shenhua 11 8 2013 a 2014 Galatasaray Istambul 53 20 2014 a 2015 Chelsea FC 40 7 2015 a 2017 CF Montreal 41 23 2017 a 2018 Phoenix Rising FC 26 16