"Imploramos de joelhos": como Didier Drogba, lenda do Chelsea, pôs fim a uma guerra civil

Graças a uma vitória por 3 a 1 no Sudão e ao tropeço simultâneo de Camarões, a Costa do Marfim se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo neste dia 8 de outubro de 2005. Mas Drogba não se contentou com isso: a classificação para a Copa do Mundo deveria ser seguida pela paz. Há três anos, reinava a guerra civil na Costa do Marfim. De um lado, o sul, mais próspero e de maioria cristã, controlado pelo exército. Do outro, os rebeldes no norte, de maioria muçulmana.

“Hoje imploramos a vocês de joelhos”, diz Drogba, ajoelhando-se, e todos os seus companheiros ao seu redor fazem o mesmo. Em seguida, ele grita: “Perdoem uns aos outros! Perdoem uns aos outros! Perdoem uns aos outros! Não permitam que nosso rico país seja devastado por uma guerra. Peço a vocês: deponham as armas. Organizem eleições e tudo ficará melhor.” Em seguida, Drogba e seus companheiros começam a cantar e dançar.

O atacante do Chelsea FC, então com 27 anos, é mais conhecido e popular do que qualquer outra pessoa em seu país. Ele é provavelmente o único que todos os marfinenses veneram — e a quem todos dão ouvidos. Pouco depois de seu discurso, as partes em conflito acordam um cessar-fogo. No entanto, ele é frágil, e as eleições não acontecem inicialmente.