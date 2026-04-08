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Ecuadorean footballer Christian Lara durAFP

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Imagens chocantes... Lenda do Equador é presa sob acusação de assalto à mão armada

C. Enriquez Lara
Equador

Cristian Lara abre mão dos holofotes da Copa do Mundo e cai nas garras do crime

O ex-jogador de futebol equatoriano Cristian Lara, conhecido pelo apelido de “Diablito”, passou, em um instante, de lenda local a réu em um caso de assalto à mão armada.

O jogador, que inspirou toda uma geração com suas habilidades excepcionais e sua participação na Copa do Mundo de 2006, viu-se de repente cercado por uma multidão enfurecida que o agredia com chutes e socos, em uma cena dramática em frente a uma loja de eletrônicos no centro da capital, Quito.

O jogador, que já foi considerado um dos maiores talentos da história do futebol equatoriano e contribuiu para uma vitória histórica sobre a Argentina, está hoje nas mãos da polícia após uma tentativa fracassada de assalto à mão armada, em meio a vídeos comoventes que mostram sua prisão em meio a um clima de caos e revolta popular.

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  • Detalhes do incidente e da tentativa de assalto

    O ex-jogador internacional Cristian Lara, conhecido pelo apelido de “O Pequeno Demônio”, foi detido de forma controversa após ser acusado de participar de uma tentativa de assalto à mão armada a uma loja de eletrônicos na capital, Quito.

    A polícia equatoriana respondeu a uma chamada de emergência na manhã de ontem, terça-feira, após seis pessoas armadas terem entrado na loja de eletrônicos “Tecnomiga”, no bairro de La Magdalena (bairro de Villa Flora), ao sul de Quito, com o objetivo de roubar.

    A operação foi marcada por um tiroteio com os suspeitos, o que levou a polícia a intervir com força. Os agentes de segurança conseguiram impedir o crime e prender quatro dos criminosos, enquanto outros dois fugiram.

    Foram apreendidas três armas de fogo, entre elas uma espingarda de fabricação caseira, além de munição e vários aparelhos eletrônicos.

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  • Os momentos da prisão e da agressão, captados por transeuntes

    Imagens comoventes transmitidas pela televisão nacional mostraram Lara (45 anos), algemado em frente à loja, sendo violentamente agredido por uma multidão enfurecida de transeuntes, que lhe davam chutes e socos na cabeça.

    A polícia, fortemente armada, foi obrigada a proteger Lara dos transeuntes até conseguir levá-lo para a viatura, onde um dos vídeos mostra os policiais atacando-o dentro do carro que ele dirigia para fora da loja.

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  • Sua carreira no futebol e sua trajetória

    Cristian Lara foi o jogador mais baixo a participar da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, o segundo torneio para o qual a seleção equatoriana se classificou.

    Representou a seleção de seu país em 28 partidas internacionais desde sua estreia em 2001, marcando um gol e dando uma assistência na vitória histórica sobre a Argentina (2 a 0) durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

    Cristian passou a maior parte de sua carreira no clube Deportivo El Nacional, em Quito, e também jogou nos campeonatos do Catar, da Colômbia e do México.

    De acordo com a polícia, Lara é o único entre os quatro detidos que não possui antecedentes criminais. O chefe de polícia Pablo Lastra confirmou a prisão de quatro pessoas, entre elas Cristian, indicando que a decisão final sobre a formulação das acusações cabe ao Ministério Público.