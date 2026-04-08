Imagens chocantes... Lenda do Equador é presa sob acusação de assalto à mão armada

O ex-jogador de futebol equatoriano Cristian Lara, conhecido pelo apelido de “Diablito”, passou, em um instante, de lenda local a réu em um caso de assalto à mão armada.

O jogador, que inspirou toda uma geração com suas habilidades excepcionais e sua participação na Copa do Mundo de 2006, viu-se de repente cercado por uma multidão enfurecida que o agredia com chutes e socos, em uma cena dramática em frente a uma loja de eletrônicos no centro da capital, Quito.

O jogador, que já foi considerado um dos maiores talentos da história do futebol equatoriano e contribuiu para uma vitória histórica sobre a Argentina, está hoje nas mãos da polícia após uma tentativa fracassada de assalto à mão armada, em meio a vídeos comoventes que mostram sua prisão em meio a um clima de caos e revolta popular.

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