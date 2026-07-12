Imagem decisiva da câmera Spider: o primeiro gol de Bellingham surgiu de um toque na corda, com protestos da Noruega

Um episódio que certamente gerará polêmica marcou o final do primeiro tempo da partida entre Noruega e Inglaterra (1 a 2), nas quartas de final da Copa do Mundo. O gol de empate em 1 a 1 marcado pela Inglaterra, de autoria de Bellingham nos acréscimos, surgiu, de fato, de uma circunstância tão incomum quanto dificilmente repetível: a bola, rebatida pelo goleiro norueguês Nyland, bateu no cabo da câmera suspensa acima do campo.





Após o impacto com o fio da câmera, a trajetória da bola mudou, favorecendo a recuperação da Inglaterra. Gordon imediatamente conduziu a jogada pela lateral esquerda e cruzou para o meio, onde Bellingham, habilmente, passou por dois defensores e venceu Nyland com um chute cruzado que empatou o placar.



