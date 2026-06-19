'Essa jornada maravilhosa, como toda partida, chegou ao apito final.

É difícil encontrar palavras que possam explicar isso; a única coisa que posso fazer é agradecer à minha grande e maravilhosa família, que eu tanto amei.

A todas as pessoas que me amaram e estiveram ao meu lado, a todos os torcedores dos times pelos quais joguei, pelo carinho e pelo amor que sempre me demonstraram e que foram totalmente retribuídos.

Espero que seja um ‘até logo’ e não um ‘adeus’.”

Para quem quiser dar o último adeus, a partir das 15h de hoje, o velório será realizado na sala de despedida Frongillo, no cemitério de Cecina, na Via della Rimembranza”.







