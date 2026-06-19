Luto no mundo do futebol: Igor Protti faleceu durante a noite. O ex-atacante tinha 58 anos e vinha lutando há algum tempo contra um câncer de cólon, que posteriormente se espalhou também para as vértebras. A família anunciou a morte por meio de uma postagem nas redes sociais: “É com imensa dor que a família comunica que Igor nos deixou esta noite. Ele quis deixar esta mensagem de despedida, que, conforme seu desejo, compartilhamos:
Traduzido por
Igor Protti faleceu aos 58 anos. Sua última mensagem: “Esta jornada chegou ao apito final”
- Getty Images Sport
A ÚLTIMA MENSAGEM
'Essa jornada maravilhosa, como toda partida, chegou ao apito final.
É difícil encontrar palavras que possam explicar isso; a única coisa que posso fazer é agradecer à minha grande e maravilhosa família, que eu tanto amei.
A todas as pessoas que me amaram e estiveram ao meu lado, a todos os torcedores dos times pelos quais joguei, pelo carinho e pelo amor que sempre me demonstraram e que foram totalmente retribuídos.
Espero que seja um ‘até logo’ e não um ‘adeus’.”
Para quem quiser dar o último adeus, a partir das 15h de hoje, o velório será realizado na sala de despedida Frongillo, no cemitério de Cecina, na Via della Rimembranza”.
- Getty Images Sport
A CARREIRA DE PROTTI
Igor Protti foi jogador de futebol por mais de vinte anos, amado por todos os seus torcedores, mas sempre respeitado e aplaudido também pelos adversários: formado no Rimini, a virada em sua carreira aconteceu nos três anos que passou em Messina, antes de se transferir para o Bari, time com o qual se tornou o único artilheiro histórico da Série A de um time rebaixado. Depois veio a Lazio, com a qual conquistou o único título de sua carreira, uma Supercopa da Itália, seguido pelo Napoli e pela Reggiana, antes de conquistar o coração de todos os torcedores do Livorno (por onde já havia jogado de 1985 a 1988), clube no qual permaneceu por seis anos, levando-o da Série C1 à Série A e formando uma excelente dupla de ataque com seu amigo de longa data, Cristiano Lucarelli.