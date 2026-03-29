Igor Protti: “Estou aprendendo a andar de novo. Sacchi disse que, no máximo, eu poderia jogar na Série C”

Igor Protti apresenta o filme “Igor. O herói romântico do futebol”, em cartaz a partir de segunda-feira, e conta sua batalha contra o câncer de cólon diagnosticado há 10 meses. “Estou aprendendo a andar de novo, como quando se é criança”, conta o ex-atacante, em entrevista à Sky.





“Há dez meses estou lutando contra um adversário traiçoeiro; infelizmente, essa jornada já me causou várias complicações que me fazem retroceder um pouco”, diz Protti, nascido em 1967, com 669 partidas e 257 gols na carreira, artilheiro da Série A em 1995-96. Há pouco tempo, fui operado novamente e, após 20 dias de cama, estou começando a andar de novo, tentando me recuperar”.





Protti continua: “Muitos torcedores me enviaram mensagens de apoio e solidariedade, pedindo que eu lutasse e não desistisse. Isso mostra que o futebol é uma grande comunidade que, às vezes, parece dividir, mas, na verdade, nos une a todos sob a bandeira de um mesmo time”.



