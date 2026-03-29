Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
protti 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Igor Protti: “Estou aprendendo a andar de novo. Sacchi disse que, no máximo, eu poderia jogar na Série C”

Campeonato Italiano

O ex-atacante apresenta o filme sobre sua carreira, fala sobre sua doença e conta uma história

Igor Protti apresenta o filme “Igor. O herói romântico do futebol”, em cartaz a partir de segunda-feira, e conta sua batalha contra o câncer de cólon diagnosticado há 10 meses. “Estou aprendendo a andar de novo, como quando se é criança”, conta o ex-atacante, em entrevista à Sky.


“Há dez meses estou lutando contra um adversário traiçoeiro; infelizmente, essa jornada já me causou várias complicações que me fazem retroceder um pouco”, diz Protti, nascido em 1967, com 669 partidas e 257 gols na carreira, artilheiro da Série A em 1995-96. Há pouco tempo, fui operado novamente e, após 20 dias de cama, estou começando a andar de novo, tentando me recuperar”.


Protti continua: “Muitos torcedores me enviaram mensagens de apoio e solidariedade, pedindo que eu lutasse e não desistisse. Isso mostra que o futebol é uma grande comunidade que, às vezes, parece dividir, mas, na verdade, nos une a todos sob a bandeira de um mesmo time”.


  • A ANEDOTA SOBRE SACCHI

    "Quando eu era criança, tinha o Sacchi como treinador e ele disse que, pelas minhas características, eu poderia jogar, no máximo, na Série C; mas, trabalhando dia após dia, consegui me tornar o artilheiro da Série A. Naquele momento, o Sacchi estava certo: olhando para aquele jogador, ele não poderia ir além da Série C. Isso é a prova de que, com paixão, vontade e espírito de sacrifício, é possível ir além do que podem parecer nossos limites”, acrescenta o ex-artilheiro do Rimini, Livorno, Virescit, Massina, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana.


    • Publicidade