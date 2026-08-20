Ian Wright teme que o "laço do lucro puro" possa levar o Arsenal a vender Myles Lewis-Skelly

Falando no podcast Stick to Football, Wright expressou sua frustração com a especulação em curso e questionou a influência crescente de intermediários nos negócios do clube: "Não sei de onde isso está vindo porque eu sei com certeza que isso não está vindo do estafe dele.

"Não está vindo da mãe dele. Os torcedores do Arsenal precisam se acalmar com essa história de dizer que a mãe dele está o oferecendo por aí. Myles já disse que está feliz em ficar. Por que o Arsenal simplesmente não disse que ele não está à venda? Ele seria uma grande contratação para o Manchester United, claro que seria. Olhem o que ele está fazendo.

"Há coisas acontecendo e, de novo, é isso que me preocupa no Arsenal, é a forma como estamos fazendo negócios com intermediários agora. Como essa história está acontecendo quando sabemos com certeza que eles estão acontecendo e querem ficar e estão felizes.

"[Gabriel] Martinelli não foi procurado por ninguém no clube, mas tem sido ventilado por toda parte. Quem está fazendo isso? Por que isso está acontecendo?"