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Ian Wright teme que o "laço do lucro puro" possa levar o Arsenal a vender Myles Lewis-Skelly
Gastos elevados alimentam especulações
Segundo informações, o Arsenal busca ao menos uma saída significativa após acertar um negócio de £ 51 milhões por Ezri Konsa, do Aston Villa, depois de já ter contratado Christos Tzolis e Bruno Guimaraes. Esse gasto alimentou rumores sobre o futuro de Lewis-Skelly em meio a alegações de que o jogador revelado na base foi oferecido a Chelsea e Manchester United. Apesar de o adolescente querer ficar e ter se destacado na Community Shield, a recusa do CEO Richard Garlick em descartar uma venda aumentou a preocupação dos torcedores.
- ZUMA Press Wire
Comentarista critica negociações com intermediários
Falando no podcast Stick to Football, Wright expressou sua frustração com a especulação em curso e questionou a influência crescente de intermediários nos negócios do clube: "Não sei de onde isso está vindo porque eu sei com certeza que isso não está vindo do estafe dele.
"Não está vindo da mãe dele. Os torcedores do Arsenal precisam se acalmar com essa história de dizer que a mãe dele está o oferecendo por aí. Myles já disse que está feliz em ficar. Por que o Arsenal simplesmente não disse que ele não está à venda? Ele seria uma grande contratação para o Manchester United, claro que seria. Olhem o que ele está fazendo.
"Há coisas acontecendo e, de novo, é isso que me preocupa no Arsenal, é a forma como estamos fazendo negócios com intermediários agora. Como essa história está acontecendo quando sabemos com certeza que eles estão acontecendo e querem ficar e estão felizes.
"[Gabriel] Martinelli não foi procurado por ninguém no clube, mas tem sido ventilado por toda parte. Quem está fazendo isso? Por que isso está acontecendo?"
Pressões fiscais ameaçam os jovens
O ex-atacante do Arsenal também criticou a contradição na política de transferências do clube, alertando que as regras de lucro colocam um escrutínio injusto sobre os talentos da base: "Sabe o que é confuso? Como podemos estar atrás de Vinicius Junior quando estamos tentando bater recordes para contratar esse cara, mas agora estamos desesperados para vender. O que está acontecendo?
"Temos um elenco grande e alguém tem que sair, mas parece que todo mundo que está saindo do Arsenal vai para a Turquia, essa é outra coisa.
"A coisa infeliz que acontece quando você tem um jogador que vem da base, chega ao time principal e faz o que faz, é que sempre há esse laço do lucro puro sobre ele.
"É a mesma coisa com Ethan Nwaneri. Estou ouvindo agora que eles não vão vendê-lo, querem emprestá-lo, o que me deixa bastante satisfeito, porque não acho que em nenhum momento ele tenha tido uma sequência para tentar jogar naquele time.
"Quando você tem alguém como Myles, que está jogando bem, é inacreditável do que ele é capaz, então é claro que o Manchester United vai ver se algo pode acontecer.
"Eles viram Guimaraes chegar, viram Declan Rice. Ele não quer sair, e o que realmente está me intrigando é por que o Arsenal simplesmente não chega e diz que ele não está à venda."
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Adolescente enfrenta concorrência no meio-campo
A concorrência no meio-campo do Arsenal será mais acirrada do que nunca, com Guimaraes e Declan Rice limitando as oportunidades regulares como titular para jovens em ascensão. A diretoria do Arsenal agora precisa decidir se autoriza empréstimos para desenvolvimento de promessas como Ethan Nwaneri ou se mantém a profundidade total do elenco para a defesa do título. Lewis-Skelly precisará manter sua forma chamativa para consolidar seu lugar nos planos de Mikel Arteta antes de um calendário doméstico e europeu exigente.
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