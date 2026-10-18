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Humildade com a braçadeira! Barella insiste que Lautaro é o verdadeiro líder, apesar de ter inspirado a virada da Inter
Barella comanda virada crucial da Inter
Nicolo Barella usou a braçadeira de capitão na ausência do lesionado Lautaro Martinez, e a Inter conquistou uma vitória suada por 3 a 1 sobre o Bologna. O meio-campista italiano teve papel decisivo na reação da equipe ao dar a assistência para o gol de empate de cabeça de Marcus Thuram pouco antes do intervalo.
Apesar de usar a braçadeira, Barella fez questão de atribuir a Martinez a condição de líder da equipe.
Ele elogiou os companheiros pela maturidade demonstrada após sofrerem um gol logo no início da partida no Dall'Ara.
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Barella homenageia Lautaro, líder ausente
Após a partida, Barella deixou claro que a influência de Martinez no vestiário continua sem igual, apesar da lesão. “O capitão é Lauti, mesmo quando não está aqui”, afirmou Barella. “Ele está aqui há anos, eu só quero ajudar.”
“Acho que mostrei ao longo desses anos que me importo, mesmo sem a braçadeira.”
“Só posso parabenizar Carlos Augusto. Quando você tem jogadores como ele que entram tão bem, isso mostra que todos querem ajudar a Inter a vencer.”
Meio-campista cobra melhores inícios de jogo
Apesar do resultado positivo, Barella alertou que a Inter precisa evitar os inícios lentos para não se colocar sob pressão desnecessária. “Sabemos que precisamos melhorar”, admitiu Barella. “Até hoje tivemos dificuldades nos primeiros minutos.”
“Podemos melhorar nossa postura no início dos jogos, porque, se mudarmos isso, será muito difícil jogar contra nós.”
“O futebol é assim, mas todos estão trabalhando para defender o Scudetto que carregamos no peito.”
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Inter ganha embalo com o retorno dos líderes
A liderança e a criatividade de Barella foram essenciais para superar uma partida difícil fora de casa sem titulares importantes.
A Inter buscará melhorar sua concentração no início dos jogos antes dos próximos confrontos pela Serie A e em competições europeias.
Enquanto Martinez segue se recuperando, Barella e os jogadores mais experientes continuarão à frente da defesa do título da Inter.
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