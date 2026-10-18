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imago-sport-1084681683.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Humildade com a braçadeira! Barella insiste que Lautaro é o verdadeiro líder, apesar de ter inspirado a virada da Inter

Inter de Milão
N. Barella
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Campeonato Italiano

Capitão da Inter na ausência de Lautaro Martinez, Nicolo Barella ressaltou que o atacante lesionado continua sendo o verdadeiro líder da equipe, apesar de ter usado a braçadeira em Bolonha. Barella deu a assistência para o gol de empate de Marcus Thuram e elogiou a união do elenco durante a vitória por 3 a 1.

  • Barella comanda virada crucial da Inter

    Nicolo Barella usou a braçadeira de capitão na ausência do lesionado Lautaro Martinez, e a Inter conquistou uma vitória suada por 3 a 1 sobre o Bologna. O meio-campista italiano teve papel decisivo na reação da equipe ao dar a assistência para o gol de empate de cabeça de Marcus Thuram pouco antes do intervalo.

    Apesar de usar a braçadeira, Barella fez questão de atribuir a Martinez a condição de líder da equipe.

    Ele elogiou os companheiros pela maturidade demonstrada após sofrerem um gol logo no início da partida no Dall'Ara.

  • imago-sport-1084654275.jpgIPA Sport

    Barella homenageia Lautaro, líder ausente

    Após a partida, Barella deixou claro que a influência de Martinez no vestiário continua sem igual, apesar da lesão. “O capitão é Lauti, mesmo quando não está aqui”, afirmou Barella. “Ele está aqui há anos, eu só quero ajudar.”

    “Acho que mostrei ao longo desses anos que me importo, mesmo sem a braçadeira.”

    “Só posso parabenizar Carlos Augusto. Quando você tem jogadores como ele que entram tão bem, isso mostra que todos querem ajudar a Inter a vencer.”

  • Meio-campista cobra melhores inícios de jogo

    Apesar do resultado positivo, Barella alertou que a Inter precisa evitar os inícios lentos para não se colocar sob pressão desnecessária. “Sabemos que precisamos melhorar”, admitiu Barella. “Até hoje tivemos dificuldades nos primeiros minutos.”

    “Podemos melhorar nossa postura no início dos jogos, porque, se mudarmos isso, será muito difícil jogar contra nós.”

    “O futebol é assim, mas todos estão trabalhando para defender o Scudetto que carregamos no peito.”

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  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Inter ganha embalo com o retorno dos líderes

    A liderança e a criatividade de Barella foram essenciais para superar uma partida difícil fora de casa sem titulares importantes.

    A Inter buscará melhorar sua concentração no início dos jogos antes dos próximos confrontos pela Serie A e em competições europeias.

    Enquanto Martinez segue se recuperando, Barella e os jogadores mais experientes continuarão à frente da defesa do título da Inter.

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