Nicolo Barella usou a braçadeira de capitão na ausência do lesionado Lautaro Martinez, e a Inter conquistou uma vitória suada por 3 a 1 sobre o Bologna. O meio-campista italiano teve papel decisivo na reação da equipe ao dar a assistência para o gol de empate de cabeça de Marcus Thuram pouco antes do intervalo.

Apesar de usar a braçadeira, Barella fez questão de atribuir a Martinez a condição de líder da equipe.

Ele elogiou os companheiros pela maturidade demonstrada após sofrerem um gol logo no início da partida no Dall'Ara.