Um embate entre os grandes clubes da Arábia Saudita começa a se desenhar no horizonte, diante do impasse nas negociações para a renovação do contrato de Hammam Al Hammami, ponta do Al Shabab, no período atual, em um desdobramento que pode transformar o jovem talento em um dos principais nomes colocados na mesa das próximas negociações, especialmente após as atuações marcantes que apresentou com a camisa da seleção saudita na Copa do Golfo 27.

O contrato do jogador, de 22 anos, com o Al Shabab se encerra ao fim da atual temporada, o que lhe dá a oportunidade de assinar com qualquer outro clube a partir de janeiro, transferindo-se de graça com o término de seu vínculo no verão.

Essa situação contratual coloca a diretoria do Al Shabab diante de um desafio importante: chegar a um acordo pela renovação ou correr o risco de perder um dos maiores talentos sauditas sem qualquer compensação financeira.