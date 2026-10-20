O zagueiro Alessandro Bastoni representou o elenco da Inter de Milão ao lado do técnico Cristian Chivu antes do confronto de quarta-feira contra o Shakhtar Donetsk, no San Siro, pela Champions League da Uefa. A Inter tenta se recuperar da derrota movimentada por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada.

Apesar do retrospecto invicto contra os campeões ucranianos, Bastoni alertou que conquistar os três pontos é essencial para seguir na disputa por uma vaga entre os oito primeiros.

“Amanhã, somos obrigados a conseguir um resultado. Caso contrário, será impossível ficar entre os oito primeiros”, afirmou Bastoni.