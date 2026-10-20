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Alvino Hanafi
Traduzido por

Hora de acordar! Bastoni pede aos companheiros da Inter que deixem o ego de lado e encarem a dura realidade

Inter de Milão
A. Bastoni
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

O defensor da Inter de Milão Alessandro Bastoni pediu aos companheiros de equipe que aceitem a realidade e deixem de se apoiar nos sucessos europeus do passado antes de enfrentar o Shakhtar Donetsk. O jogador da seleção italiana ressaltou que a Inter tem a obrigação de conseguir um resultado no San Siro.

  • Inter de Milão é obrigado a reagir após revés europeu

    O zagueiro Alessandro Bastoni representou o elenco da Inter de Milão ao lado do técnico Cristian Chivu antes do confronto de quarta-feira contra o Shakhtar Donetsk, no San Siro, pela Champions League da Uefa. A Inter tenta se recuperar da derrota movimentada por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada.

    Apesar do retrospecto invicto contra os campeões ucranianos, Bastoni alertou que conquistar os três pontos é essencial para seguir na disputa por uma vaga entre os oito primeiros.

    “Amanhã, somos obrigados a conseguir um resultado. Caso contrário, será impossível ficar entre os oito primeiros”, afirmou Bastoni.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-INTERAFP

    Bastoni cobra um choque de realidade e comenta erros individuais

    Ao refletir sobre as dificuldades recentes da Inter, Bastoni afirmou que o time precisa deixar as glórias do passado para trás e assumir responsabilidades individuais. “Precisamos olhar mais para a realidade. As finais e as campanhas que fizemos na Champions League nos últimos anos são coisa do passado”, declarou Bastoni.

    “O calendário e os jogos recentes precisam nos trazer de volta à realidade. A partir de amanhã, precisamos dar uma resposta significativa.”

    “Cada um de nós precisa ter honestidade intelectual... Ao analisar os lances individualmente, vemos muitos erros individuais”, acrescentou o defensor.

  • Defensor aponta falta de percepção do perigo na defesa

    Ao comentar por que a Inter saiu atrás no placar seis vezes em todas as competições nesta temporada, Bastoni apontou fatores psicológicos, e não questões táticas. "Nunca vi o time entrar em campo desconcentrado ou convencido", explicou Bastoni. "Talvez tenhamos uma percepção ruim do perigo."

    "Achamos que é difícil marcar gols e cometemos erros bobos."

    "Será difícil reduzir esses erros... mas, se conseguirmos, tenho certeza de que sofreremos menos gols e evoluiremos", afirmou.

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  • imago-sport-1084681432.jpgIPA Sport

    Inter busca reação crucial em casa

    Após um recente choque de realidade, a Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk de Arda Turan, que vive boa fase e chega à Lombardia com cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

    A equipe de Cristian Chivu busca aproveitar o mando de campo no San Siro para conquistar sua primeira vitória europeia na fase de liga.

    A Inter de Milão enfrenta o Shakhtar Donetsk na noite de quarta-feira, às 20h (horário de verão britânico).

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21 de out. de 2026

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