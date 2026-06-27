Holanda, luto terrível para Cody Gakpo: seu segundo filho morre no colo da esposa

"Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade a Cody e sua família, a Noa e ao filho deles, Samuel. Trata-se de uma situação pessoal muito triste. É claro que já estávamos cientes do ocorrido, e a KNVB está se empenhando em apoiar a família da melhor maneira possível. Cody decidiu, de comum acordo com sua namorada, permanecer com o grupo. Respeitamos a privacidade deles e, por isso, não faremos mais comentários sobre a situação, incluindo a forma como estamos tentando estar ao lado deles. Além disso, não forneceremos mais informações a esse respeito no futuro próximo. Qualquer comunicação sobre o assunto cabe à própria família.”