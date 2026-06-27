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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Holanda, luto terrível para Cody Gakpo: seu segundo filho morre no colo da esposa

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Copa do Mundo
C. Gakpo

Ele se chamaria Elijah, mas nunca virá aomundo. O segundo filho de Cody Gakpo, atacante do Liverpool e da Seleção Holandesa que disputará a Copa do Mundo de 2026 — vencedora do grupo com Japão, Suécia e Tunísia —, faleceu antes de nascer, em consequência de um aborto espontâneo, conforme comunicado pela companheira do jogador, Noa.

  • AS PALAVRAS DE LADY GAKPO

    "Com o coração partido, gostaríamos de informar que nosso bebê faleceu durante a gravidez. Obrigado a todos pelo apoio. Fomos juntos à igreja e acendemos uma vela. Depois, fomos ao parquinho com nosso filho Samuel. Lá havia outra criança chamada Elijah. Não poderia haver sinal mais bonito da parte de Deus."

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  • AS CONDOLÊNCIAS DA HOLANDA

    "Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade a Cody e sua família, a Noa e ao filho deles, Samuel. Trata-se de uma situação pessoal muito triste. É claro que já estávamos cientes do ocorrido, e a KNVB está se empenhando em apoiar a família da melhor maneira possível. Cody decidiu, de comum acordo com sua namorada, permanecer com o grupo. Respeitamos a privacidade deles e, por isso, não faremos mais comentários sobre a situação, incluindo a forma como estamos tentando estar ao lado deles. Além disso, não forneceremos mais informações a esse respeito no futuro próximo. Qualquer comunicação sobre o assunto cabe à própria família.”

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