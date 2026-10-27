Thierry Henry enfrentou críticas por sua atuação durante a apresentação da cerimônia da Bola de Ouro 2026 em Londres, na última segunda-feira, por causa de seus comentários tanto à sua colega apresentadora Kate Scott quanto ao ponta do Barcelona, Lamine Yamal.
Henry interrompeu sua colega Scott por conta da pronúncia dela do nome da lenda do Brasil, Sócrates, cujo nome é usado em um prêmio concedido ao melhor trabalho humanitário realizado por um jogador de futebol, e disse: "O que você quer dizer? Não temos nenhum filósofo aqui".
Scott repetiu a pronúncia de Henry e respondeu: "Desculpem pela minha pronúncia, pessoal. Confiem no Thierry que ele vai pronunciar corretamente", e então Henry continuou a interrompê-la dizendo: "Sim, doutor Sócrates, não vamos discutir aqui".