Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traduzido por

Henry sob acusações: ele humilhou Yamal no palco da Bola de Ouro?

T. Henry
L. Yamal
Barcelona
França
Espanha

Novas críticas ao astro francês após ter zombado de Kate Scott

Thierry Henry enfrentou críticas por sua atuação durante a apresentação da cerimônia da Bola de Ouro 2026 em Londres, na última segunda-feira, por causa de seus comentários tanto à sua colega apresentadora Kate Scott quanto ao ponta do Barcelona, Lamine Yamal.

Henry interrompeu sua colega Scott por conta da pronúncia dela do nome da lenda do Brasil, Sócrates, cujo nome é usado em um prêmio concedido ao melhor trabalho humanitário realizado por um jogador de futebol, e disse: "O que você quer dizer? Não temos nenhum filósofo aqui".

Scott repetiu a pronúncia de Henry e respondeu: "Desculpem pela minha pronúncia, pessoal. Confiem no Thierry que ele vai pronunciar corretamente", e então Henry continuou a interrompê-la dizendo: "Sim, doutor Sócrates, não vamos discutir aqui".

Leia também: Uma surpresa espera por Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal


  • "Henry é um cara-de-pau"!

    Mesmo assim, o escritor escocês Andrew Downie, autor do livro "Doutor Sócrates: Jogador de Futebol, Filósofo e Lenda", criticou Henry por causa do episódio com Scott, de acordo com o site Metro.

    Downie escreveu no X: "Thierry Henry foi grosseiro e o que ele disse não é verdade. Ela (Scott) pronunciou o nome corretamente. Eu sei disso, escrevi um livro inteiro sobre esse homem".

  • Por outro lado, aumentou a polêmica em torno da intervenção de Henry com Lamine Yamal, quando o astro do Barcelona subiu ao palco para receber o prêmio de melhor jovem talento pelo terceiro ano consecutivo.

    Henry disse a Yamal: "É o seu terceiro prêmio, não é mesmo? Mas é esse o prêmio que você realmente gostaria de ter conquistado?"

    Yamal ocupou a terceira colocação na classificação do prêmio Bola de Ouro de 2026, atrás de Kylian Mbappé e de Harry Kane, que foi coroado com o troféu.

    De acordo com o "The Sun", a pergunta provocou risos na plateia, enquanto o próprio Yamal sorriu, "mas alguns espectadores nas redes sociais se apressaram em acusar Henry de praticar bullying contra o jovem jogador".

    O jornal britânico reproduziu alguns comentários, com um deles dizendo: "Yamal tem 19 anos, ficou em segundo lugar no ano passado e em terceiro neste ano, como Henry pratica bullying contra ele na frente de todos".

    Enquanto outro escreveu: "Essa é uma atitude inadequada de Thierry Henry. É gentil da parte de Lamine Yamal manter a calma".

    E prosseguiu: "Mas alguns outros torcedores argumentaram que Henry não disse nada de errado". Um deles comentou: "Não há absolutamente nada de errado no que ele disse".

    Leia também: A polêmica entre Messi e Iniesta volta à tona: o único que votou na Espanha afirma que Kane não merece a Bola de Ouro

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA