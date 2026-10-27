Por outro lado, aumentou a polêmica em torno da intervenção de Henry com Lamine Yamal, quando o astro do Barcelona subiu ao palco para receber o prêmio de melhor jovem talento pelo terceiro ano consecutivo.

Henry disse a Yamal: "É o seu terceiro prêmio, não é mesmo? Mas é esse o prêmio que você realmente gostaria de ter conquistado?"

Yamal ocupou a terceira colocação na classificação do prêmio Bola de Ouro de 2026, atrás de Kylian Mbappé e de Harry Kane, que foi coroado com o troféu.

De acordo com o "The Sun", a pergunta provocou risos na plateia, enquanto o próprio Yamal sorriu, "mas alguns espectadores nas redes sociais se apressaram em acusar Henry de praticar bullying contra o jovem jogador".

O jornal britânico reproduziu alguns comentários, com um deles dizendo: "Yamal tem 19 anos, ficou em segundo lugar no ano passado e em terceiro neste ano, como Henry pratica bullying contra ele na frente de todos".

Enquanto outro escreveu: "Essa é uma atitude inadequada de Thierry Henry. É gentil da parte de Lamine Yamal manter a calma".

E prosseguiu: "Mas alguns outros torcedores argumentaram que Henry não disse nada de errado". Um deles comentou: "Não há absolutamente nada de errado no que ele disse".

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