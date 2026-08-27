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Harvey Barnes mira título da Copa da Liga enquanto o Newcastle United derrota o West Brom
Doblete de Barnes garante a classificação
Os donos da casa saíram atrás cedo com um gol de Isaac Price, antes de Bazoumana Toure empatar com seu primeiro gol pelo clube pouco antes do intervalo. Acionado no intervalo, Barnes imediatamente colocou o Newcastle em vantagem ao aproveitar uma falha defensiva após escanteio. Embora Price tenha restabelecido a igualdade em cobrança de pênalti, Barnes garantiu a vitória por 3 a 2 aos 81 minutos com uma finalização de primeira após cruzamento rasteiro de Amar Dedic.
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Ponta mira título da copa
Barnes enfatizou a ambição do Newcastle de repetir o recente triunfo em copa e conquistar títulos sob o comando do novo técnico. Ao falar sobre os objetivos do clube na competição nesta temporada, o ponta disse: "Alguns dos jogadores mais velhos que estão aqui têm isso, esse gosto pela glória, é isso que queremos. O técnico teve algum sucesso na carreira e também quer isso, é por isso que veio para cá, então há uma ênfase muito grande nisso. O objetivo final é ir até o fim."
Newcastle amplia regularidade na copa
O resultado mantém o forte retrospecto do Newcastle na competição, com vitória em cada um de seus últimos quatro confrontos contra adversários de divisões inferiores desde a derrota para o Brentford em 2020-21. Antes do apito inicial, o clube apresentou oficialmente o novo reforço Nico Gonzalez ao público no St James' Park. Apesar de ter sofrido um gol de pênalti, a equipe de Jaissle controlou as ações durante toda a partida, gerando um total de gols esperados (xG) de 2,83, contra 1,49 dos visitantes.
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Viagem para enfrentar o Millwall pela frente
O Newcastle agora volta sua atenção para um complicado jogo fora de casa contra o Millwall, da Championship, na terceira rodada. Jaissle precisa manter o embalo do elenco enquanto o time retorna à Premier League antes da próxima pausa internacional. A rápida integração de Gonzalez e Toure será vital para dar profundidade ao ataque à medida que os jogos se acumulam em várias competições.
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