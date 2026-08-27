Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082019090.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Traduzido por

Harvey Barnes mira título da Copa da Liga enquanto o Newcastle United derrota o West Brom

H. Barnes
Newcastle
Newcastle x West Bromwich
West Bromwich
Carabao Cup
Premier League

O ponta do Newcastle United, Harvey Barnes, mirou títulos depois de sair do banco para marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o West Bromwich Albion pela Copa da Liga Inglesa. O triunfo marcou a primeira vitória competitiva do novo técnico Matthias Jaissle no St James' Park, com Barnes balançando as redes no fim para levar o Newcastle United à terceira rodada.

  • Doblete de Barnes garante a classificação

    Os donos da casa saíram atrás cedo com um gol de Isaac Price, antes de Bazoumana Toure empatar com seu primeiro gol pelo clube pouco antes do intervalo. Acionado no intervalo, Barnes imediatamente colocou o Newcastle em vantagem ao aproveitar uma falha defensiva após escanteio. Embora Price tenha restabelecido a igualdade em cobrança de pênalti, Barnes garantiu a vitória por 3 a 2 aos 81 minutos com uma finalização de primeira após cruzamento rasteiro de Amar Dedic.

    • Publicidade
  • imago-sport-1082019094.jpgSports Press Photo

    Ponta mira título da copa

    Barnes enfatizou a ambição do Newcastle de repetir o recente triunfo em copa e conquistar títulos sob o comando do novo técnico. Ao falar sobre os objetivos do clube na competição nesta temporada, o ponta disse: "Alguns dos jogadores mais velhos que estão aqui têm isso, esse gosto pela glória, é isso que queremos. O técnico teve algum sucesso na carreira e também quer isso, é por isso que veio para cá, então há uma ênfase muito grande nisso. O objetivo final é ir até o fim."

  • Newcastle amplia regularidade na copa

    O resultado mantém o forte retrospecto do Newcastle na competição, com vitória em cada um de seus últimos quatro confrontos contra adversários de divisões inferiores desde a derrota para o Brentford em 2020-21. Antes do apito inicial, o clube apresentou oficialmente o novo reforço Nico Gonzalez ao público no St James' Park. Apesar de ter sofrido um gol de pênalti, a equipe de Jaissle controlou as ações durante toda a partida, gerando um total de gols esperados (xG) de 2,83, contra 1,49 dos visitantes.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082015329.jpgSports Press Photo

    Viagem para enfrentar o Millwall pela frente

    O Newcastle agora volta sua atenção para um complicado jogo fora de casa contra o Millwall, da Championship, na terceira rodada. Jaissle precisa manter o embalo do elenco enquanto o time retorna à Premier League antes da próxima pausa internacional. A rápida integração de Gonzalez e Toure será vital para dar profundidade ao ataque à medida que os jogos se acumulam em várias competições.

Championship
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Newcastle crest
Newcastle
NEW