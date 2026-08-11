Harry Maguire pede ao Manchester United que leve o embalo para a nova temporada sob o comando de Michael Carrick

Maguire acredita que somar o maior número de pontos na Premier League desde a chegada de Carrick deve servir como o principal parâmetro da equipe para a nova temporada.

Falando à mídia oficial do clube, o zagueiro de 33 anos destacou a importância de manter o embalo positivo enquanto aprimora novas abordagens táticas durante a pré-temporada: "Se conseguirmos dar sequência a esse embalo, seria ótimo. Tivemos o maior número de pontos na Premier League desde que ele chegou, então esse será o nosso objetivo nesta temporada.

"Mas teremos novas ideias e novas formas de jogar. Haverá táticas diferentes que o técnico quer ver de nós. Jogamos bem em muitos jogos, mas poderíamos ter jogado ainda melhor. Nós, como jogadores, entendemos isso.

"Temos trabalhado duro nisso durante a pré-temporada, e acho que vocês vão ver atuações muito melhores da nossa parte nesta temporada."