Sportimage
Traduzido por
Harry Maguire pede ao Manchester United que leve o embalo para a nova temporada sob o comando de Michael Carrick
Manchester United ganha embalo
O United está se preparando para sua primeira temporada completa sob o comando permanente do técnico Carrick, que foi oficialmente nomeado em maio após uma conclusão impressionante da campanha 2025-26. Desde que Carrick assumiu o comando em janeiro, nenhum time da Premier League venceu mais jogos (12) ou marcou mais gols (33) do que o United. A preparação de pré-temporada do Manchester United continuou ganhando ritmo após vitórias sobre o Rosenborg e o Atletico Madrid, além de um empate por 1 a 1 contra o campeão europeu Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Zagueiro destaca evolução tática
Maguire acredita que somar o maior número de pontos na Premier League desde a chegada de Carrick deve servir como o principal parâmetro da equipe para a nova temporada.
Falando à mídia oficial do clube, o zagueiro de 33 anos destacou a importância de manter o embalo positivo enquanto aprimora novas abordagens táticas durante a pré-temporada: "Se conseguirmos dar sequência a esse embalo, seria ótimo. Tivemos o maior número de pontos na Premier League desde que ele chegou, então esse será o nosso objetivo nesta temporada.
"Mas teremos novas ideias e novas formas de jogar. Haverá táticas diferentes que o técnico quer ver de nós. Jogamos bem em muitos jogos, mas poderíamos ter jogado ainda melhor. Nós, como jogadores, entendemos isso.
"Temos trabalhado duro nisso durante a pré-temporada, e acho que vocês vão ver atuações muito melhores da nossa parte nesta temporada."
Pausa completa ajuda na preparação
A decisão de Thomas Tuchel de deixar Maguire fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo deste verão acabou sendo uma bênção disfarçada, permitindo que ele completasse toda a programação da pré-temporada. O zagueiro teve uma sequência impressionante sob o comando de Carrick desde a virada do ano, vencendo mais duelos na Premier League (44) do que qualquer um de seus companheiros de equipe.
Maguire também sente que sua condição física está melhorando, ao mesmo tempo em que comemora o retorno dos jogadores que recentemente representaram seus países no cenário global. Ele acrescentou: "Sinto que você melhora sua forma física a cada semana que passa durante a pré-temporada. Foi bom ir direto para um jogo de 60 minutos e conseguir evoluir.
"Estou satisfeito com a forma como tudo aconteceu. Como equipe, acho que estamos em uma posição muito boa. Estamos todos em forma e parecendo fortes. É ótimo ter todos os jogadores de volta da Copa do Mundo. Isso deixa nosso elenco ainda mais forte e aumenta a concorrência por vagas, e é assim que deve ser neste clube."
- Bildbyran
Jogos de abertura cruciais pela frente
O United inicia sua campanha na Premier League em 22 de agosto com uma visita ao recém-promovido Hull City, um dos ex-clubes de Maguire. Depois, enfrenta uma sequência inicial exigente, que pede consistência desde cedo contra Ipswich Town, Everton, Manchester City e Fulham antes da pausa internacional de setembro.
Maguire enfatizou a importância de garantir o máximo de pontos na partida de estreia para evitar ficar para trás na disputa da primeira divisão: "Na Premier League, você sempre quer um bom começo. Você não quer ter que correr atrás na Premier League porque há muitos times bons. Não existem jogos ganhos de antemão. Quando você joga contra qualquer um, tem que entrar em campo e lutar pelos três pontos, porque sabe que na semana seguinte vai ser tão difícil quanto, e isso faz parte da Premier League."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.