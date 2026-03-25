Haaland compra um livro de 134 mil dólares e o doa à biblioteca do município onde cresceu

Erling Haaland, estrela de 25 anos do futebol norueguês e internacional (188 partidas e 154 gols pelo Manchester City), comprou o livro mais caro da história de seu país.
De acordo com a agência de notícias NTB, Haaland, junto com seu pai Alf-Inge, comprou em dezembro uma edição de 1594 das Sagas dos Reis, de Snorri Sturluson, por 1,3 milhão de coroas norueguesas (134 mil dólares). Mas sem a intenção de ficar com ele: “Nunca fui um grande leitor”, declarou Haaland em um comunicado à imprensa divulgado pelo município onde reside.