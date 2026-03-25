Haaland Manchester City
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Haaland compra um livro de 134 mil dólares e o doa à biblioteca do município onde cresceu

Um belo gesto do campeão norueguês: “Quero que o livro fique sempre aberto em exposição, para que as pessoas possam lê-lo”

Erling Haaland, estrela de 25 anos do futebol norueguês e internacional (188 partidas e 154 gols pelo Manchester City), comprou o livro mais caro da história de seu país.


De acordo com a agência de notícias NTB, Haaland, junto com seu pai Alf-Inge, comprou em dezembro uma edição de 1594 das Sagas dos Reis, de Snorri Sturluson, por 1,3 milhão de coroas norueguesas (134 mil dólares). Mas sem a intenção de ficar com ele: “Nunca fui um grande leitor”, declarou Haaland em um comunicado à imprensa divulgado pelo município onde reside.


  • O atacante da seleção norueguesa, que derrotou e ficou à frente da Itália na classificação do grupo de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, relegando os Azzurri à disputa das repescagens, doou definitivamente o livro ao município, mais precisamente à biblioteca da cidade de Bryne, onde Haaland cresceu.


    No entanto, o atacante do Manchester City impôs uma condição. “Quero que o livro esteja sempre exposto aberto, para que as pessoas possam ler as histórias de quem vem da minha terra, de Bryne e Jæren”, declarou Haaland, segundo informações da prefeitura.


