Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Toronto: programação do BMO Field, preços dos ingressos e informações sobre os jogos do Canadá

O BMO Field, em Toronto, é um dos 12 estádios selecionados e sediará seis partidas, incluindo jogos da fase de grupos e das eliminatórias, além da partida de estreia da seleção anfitriã, o Canadá.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será co-sediada pelos EUA, México e Canadá, com um total de 48 seleções participando do torneio, que terá duração de um mês.

O BMO Field há muito tempo é a casa do Toronto FC na Major League Soccer e do Toronto Argonauts na Canadian Football League. O ano de 2026 marca um novo capítulo na história do estádio. Embora o local tenha atualmente capacidade para cerca de 30.000 espectadores, a MLSE está comprometida com melhorias e instalação de assentos temporários para acomodar as partidas da Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir ao torneio, este guia traz todas as informações essenciais de que você precisa antes de viajar para o BMO Field.

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