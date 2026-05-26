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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Toronto: programação do BMO Field, preços dos ingressos e informações sobre os jogos do Canadá

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Se você está planejando visitar o BMO Field para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, aqui está tudo o que você precisa saber

O BMO Field, em Toronto, é um dos 12 estádios selecionados e sediará seis partidas, incluindo jogos da fase de grupos e das eliminatórias, além da partida de estreia da seleção anfitriã, o Canadá.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será co-sediada pelos EUA, México e Canadá, com um total de 48 seleções participando do torneio, que terá duração de um mês.

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O BMO Field há muito tempo é a casa do Toronto FC na Major League Soccer e do Toronto Argonauts na Canadian Football League. O ano de 2026 marca um novo capítulo na história do estádio. Embora o local tenha atualmente capacidade para cerca de 30.000 espectadores, a MLSE está comprometida com melhorias e instalação de assentos temporários para acomodar as partidas da Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir ao torneio, este guia traz todas as informações essenciais de que você precisa antes de viajar para o BMO Field.

LEIA MAIS: Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: comparação entre ingressos para a final da Copa do Mundo, ingressos para a Argentina e pacotes VIP

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    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no BMO Field?

    DataCalendárioLocalIngressos
    Sexta-feira, 12 de junhoCanadá x Bósnia e Herzegovina (15h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos
    Quarta-feira, 17 de junhoGana x Panamá (19h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos
    Sáb, 20 de junhoAlemanha x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos
    Terça-feira, 23 de junhoPanamá x Croácia (19h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos
    Sexta-feira, 26 de junhoSenegal x Iraque (15h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos
    Qui, 2 de julhoOitavas de final (19h, horário da costa leste)Estádio de Toronto (Toronto)Ingressos

    O BMO Field sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Toronto no BMO Field?

    A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

    Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

    Aqui está o que você precisa saber em resumo:

    • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
    • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
    • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Visão geral do BMO Field

    Capacidade28.180
    Ano de inauguração2010
    EquipesToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Endereço170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá
    IngressosIngressos
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    História do BMO Field

    O BMO Field foi inaugurado em 2007, construído no local do antigo Old Exhibition Stadium como parte das melhorias para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2007 e para servir como estádio do Toronto FC na Major League Soccer. Em 2016, o Toronto Argonauts mudou-se para o estádio após este ter sido adaptado para receber partidas tanto de futebol quanto de futebol americano canadense.

    O local tinha inicialmente uma capacidade de pouco mais de 20.000 pessoas, mas passou por várias reformas ao longo de sua curta história. Atualmente, tem capacidade para cerca de 30.000 pessoas, com obras em andamento para ampliar a capacidade para 45.000 para a Copa do Mundo de 2026.

    Além de sediar os jogos em casa do Toronto FC, o BMO Field já recebeu as finais da MLS Cup em 2010, 2016 e 2017.

    Em 2026, o estádio sediará cinco partidas da fase de grupos, incluindo o jogo de estreia do Canadá, bem como um confronto das oitavas de final.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Quais times jogam no BMO Field

    O BMO Field é a casa do Toronto FC na Major League Soccer desde sua inauguração em 2007 e passou a ser a casa do Toronto Argonauts na Liga Canadense de Futebol Americano em 2016.
    EquipeLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Como chegar ao BMO Field

    Como chegar ao BMO Field de transporte público

    A opção de transporte público mais recomendada para chegar ao BMO Field é o GO Transit. A estação Exhibition GO, localizada ao lado do Exhibition Place, fica a apenas 2 a 5 minutos a pé do estádio e tem conexão direta com a Union Station na linhaLakeshore GO.

    Além do GO Transit, os bondes e ônibus da TTC também atendem a estações próximas ao estádio. As linhas de bonde 509 Harbourfront e 511 Bathurst param a uma curta distância do BMO Field.

    Como chegar ao BMO Field de carro

    Os torcedores que se deslocam de carro para o estádio costumam usar a Gardiner Expressway ou a Lake Shore Boulevard e, em seguida, seguir as placas para o BMO Field. Há estacionamento disponível ao redor do estádio, mas espere congestionamentos intensos e tráfego mais intenso do que o normal nos dias de eventos.

  • Visitas guiadas ao BMO Field

    Infelizmente, não há nenhuma menção a uma visita guiada oficial ao BMO Field no site do estádio. No entanto, o estádio abre ocasionalmente para visitas guiadas especiais que oferecem uma experiência nos bastidores aos torcedores visitantes.

    Recomenda-se reservar ingressos apenas por meio de operadoras terceirizadas confiáveis para essas visitas. Para obter as últimas atualizações, acesse as páginas oficiais do BMO Field e do Toronto FC.

  • Lugares para comer e beber perto do BMO Field

    Dentro do estádio, o BMO Field oferece quiosques que servem lanches e bebidas. Ao redor do local, há muitas opções excelentes para relaxar e desfrutar de uma refeição, especialmente se você estiver viajando com um grupo.

    O Liberty Village, o Mildred’s Temple Kitchen e os diversos bares e restaurantes ao longo da King West são excelentes opções para se reunir antes ou depois do jogo. Para informações atualizadas e reservas nos dias de eventos, consulte plataformas como o OpenTable ou o TripAdvisor.