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Guerra psicológica: como Salem Al-Dawsari recorreu à arma de Mbappé e Yamal para arrebatar o trono da Ásia?

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Disputa acirrada

Salem Al-Dawsari não optou pelo silêncio absoluto em sua corrida pelo prêmio de melhor jogador da Ásia em 2026, apesar de evitar declarações diretas em que anuncie seu merecimento pela conquista.

As atenções do cenário esportivo continental se voltam para a capital tailandesa, Bangcoc, que sedia na quinta-feira, 19 de novembro de 2026, a cerimônia anual de premiação da Confederação Asiática de Futebol.

Os olhares se dirigem para a disputa acirrada pelo trono de "melhor jogador da Ásia", em que Salem Al-Dawsari entra numa competição feroz com seu compatriota Firas Al-Buraikan, estrela do Al-Ahli, e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor; num embate de tirar o fôlego que não admite previsões, entre o histórico de Salem apostando na terceira conquista, os títulos continentais garantidos por Al-Buraikan e a proeza mundialista de Alireza. Afinal, quem conquistará a coroa na aguardada noite asiática?

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    Salem opta por mensagens indiretas

    Salem Al-Dawsari publicou uma foto sua segurando o troféu de melhor jogador da Ásia, e também compartilhou um vídeo do dia em que foi coroado com a premiação em 2022, em movimentos que chamaram a atenção e trouxeram de volta à tona sua conquista continental antes da aguardada cerimônia.

    E apesar de não ter feito declarações diretas nas quais reivindicasse seu merecimento ao prêmio, o momento dessas publicações abriu espaço para interpretações sobre seu desejo de influenciar a corrida pela disputa.

    O capitão do Al-Hilal possui um histórico excepcional na premiação, após tê-la conquistado em duas ocasiões anteriores, e almeja alcançar um feito inédito ao conquistá-la pela terceira vez, tornando-se o primeiro jogador na história a chegar a esse número.

    Leia também: Fermín López destrói as fortalezas do Atlético de Madrid na noite do "falso Mourinho"

    Mas o caminho rumo ao terceiro título não parece fácil, diante de uma forte concorrência de seu companheiro na seleção saudita Firas Al-Buraikan e do iraniano Alireza Beiranvand.

    No que diz respeito aos números, Salem marcou 11 gols e deu 10 assistências em 36 partidas com o Al-Hilal na última temporada e até o momento, além de ter disputado 6 jogos com a seleção saudita durante o ano de 2026, nos quais marcou um gol, e conquistou o título da Copa do Rei.

    É um saldo que o coloca no círculo da disputa, mas que abre ao mesmo tempo espaço para a comparação com seus concorrentes, especialmente diante da diferença de conquistas e das circunstâncias que moldaram a indicação de cada jogador.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Mbappé e Yamal: campanha pública e Kane fatura o "ouro"

    Antes da última cerimônia da Bola de Ouro, o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, não se limitaram a aguardar a decisão dos votantes, mas entraram em um debate público sobre quem merecia o prêmio.

    O astro francês afirmou, em entrevista ao jornal "L'Équipe", que nenhum jogador fez uma temporada melhor do que a sua, e que merecia a conquista, baseando-se em seu impacto individual e em sua capacidade de fazer a diferença.

    Já Lamine Yamal foi mais claro ao expressar sua ambição, ao declarar que merecia o prêmio, baseando-se nos títulos coletivos e nos números individuais que alcançou.

    Em contrapartida, Harry Kane preferiu se afastar das declarações promocionais, deixando que aquilo que apresentou com o Bayern de Munique e com a seleção falasse por ele, após marcar 73 gols em 65 jogos, antes de decidir a disputa a seu favor.

    E essa experiência revela que a autopromoção não garante necessariamente a vitória, assim como o silêncio não significa afastar-se da competição, pois o prêmio, no fim, está ligado aos critérios de votação e à avaliação da temporada, e não apenas ao tamanho da presença na mídia ou à capacidade do jogador de atrair atenção antes da cerimônia.

    E a partir daí, a experiência de Salem parece diferente; ele não falou abertamente sobre merecê-lo, mas voltou a lançar luz sobre suas conquistas de maneira indireta.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Al-Buraikan e Beiranvand: uma disputa com critérios diferentes

    Por outro lado, Firas Al-Buraikan possui um currículo forte que sustenta suas chances, após ter sido o autor do gol da vitória histórica do Al-Ahli na final da Liga dos Campeões da Ásia da Elite diante do japonês Machida Zelvia, no sexto minuto da primeira metade da prorrogação, dando ao seu time o título continental e contribuindo para a manutenção da taça pela segunda temporada consecutiva.

    E o saldo de Al-Buraikan não parou na conquista asiática, pois ele contribuiu para a conquista do título da Supercopa Saudita pela segunda vez na história do clube, além de ter sido um dos elementos mais destacados da seleção saudita durante a Copa do Golfo, vencida pela Arábia Saudita, após marcar um gol na partida final e encerrar o torneio como seu artilheiro com um saldo de 3 gols. São conquistas que dão ao atacante do Al-Ahli clara vantagem no quesito títulos e influência nos momentos decisivos.

    Já o iraniano Alireza representa um caso diferente dentro da lista final, por ser o único goleiro entre os indicados, algo raro que não se repetia desde a indicação do saudita Mohammed Al-Deayea em 1996.

    E seu brilho na Copa do Mundo de 2026 foi um dos principais motivos de sua presença na disputa, especialmente durante o confronto contra a Bélgica, que terminou em empate sem gols, quando defendeu sete finalizações no alvo e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

    Alireza também disputou as três partidas da seleção do Irã no Mundial e alcançou 90 jogos internacionais, tornando-se o goleiro com mais participações na história da seleção.

    E no nível dos clubes, ajudou o Tractor a chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia da Elite após uma ausência de quatro anos, e participou de 9 partidas no torneio, mantendo suas redes sem serem vazadas em 5 jogos, além de sua contribuição para encerrar o Campeonato Iraniano na segunda colocação.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem leva o prêmio ou se repete a experiência de Mbappé e Yamal?

    O cenário, portanto, não se limita às publicações de Salem Al-Dawsari ou às mensagens que ele envia por meio de suas contas, mas diz respeito a uma disputa em que os números individuais se misturam aos títulos coletivos e aos momentos decisivos.

    O capitão do Al-Hilal possui um histórico excepcional com o prêmio e quer escrever um novo capítulo conquistando o terceiro título, mas enfrenta concorrentes que, por sua vez, têm conquistas de peso, com destaque para Al-Buraikan, cujo nome esteve associado a momentos decisivos nas conquistas do Al-Ahli e da seleção da Arábia Saudita.

    E a pergunta permanece: as mensagens indiretas de Salem conseguirão reforçar sua presença e roubar os holofotes antes do anúncio do vencedor, ou a lição estará, no fim das contas, naquilo que os jogadores apresentaram dentro de campo, como aconteceu com Harry Kane? A experiência recente da Bola de Ouro provou que as campanhas públicas não decidem a disputa sozinhas, e que a decisão final permanece nas mãos dos votantes, por mais alto que seja o tom dos candidatos ou por maior que seja sua presença na mídia.