Salem Al-Dawsari não optou pelo silêncio absoluto em sua corrida pelo prêmio de melhor jogador da Ásia em 2026, apesar de evitar declarações diretas em que anuncie seu merecimento pela conquista.
As atenções do cenário esportivo continental se voltam para a capital tailandesa, Bangcoc, que sedia na quinta-feira, 19 de novembro de 2026, a cerimônia anual de premiação da Confederação Asiática de Futebol.
Os olhares se dirigem para a disputa acirrada pelo trono de "melhor jogador da Ásia", em que Salem Al-Dawsari entra numa competição feroz com seu compatriota Firas Al-Buraikan, estrela do Al-Ahli, e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor; num embate de tirar o fôlego que não admite previsões, entre o histórico de Salem apostando na terceira conquista, os títulos continentais garantidos por Al-Buraikan e a proeza mundialista de Alireza. Afinal, quem conquistará a coroa na aguardada noite asiática?