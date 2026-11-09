Guerra psicológica: como Salem Al-Dawsari recorreu à arma de Mbappé e Yamal para arrebatar o trono da Ásia?

Salem Al-Dawsari publicou uma foto sua segurando o troféu de melhor jogador da Ásia, e também compartilhou um vídeo do dia em que foi coroado com a premiação em 2022, em movimentos que chamaram a atenção e trouxeram de volta à tona sua conquista continental antes da aguardada cerimônia.

E apesar de não ter feito declarações diretas nas quais reivindicasse seu merecimento ao prêmio, o momento dessas publicações abriu espaço para interpretações sobre seu desejo de influenciar a corrida pela disputa.

O capitão do Al-Hilal possui um histórico excepcional na premiação, após tê-la conquistado em duas ocasiões anteriores, e almeja alcançar um feito inédito ao conquistá-la pela terceira vez, tornando-se o primeiro jogador na história a chegar a esse número.

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Mas o caminho rumo ao terceiro título não parece fácil, diante de uma forte concorrência de seu companheiro na seleção saudita Firas Al-Buraikan e do iraniano Alireza Beiranvand.

No que diz respeito aos números, Salem marcou 11 gols e deu 10 assistências em 36 partidas com o Al-Hilal na última temporada e até o momento, além de ter disputado 6 jogos com a seleção saudita durante o ano de 2026, nos quais marcou um gol, e conquistou o título da Copa do Rei.

É um saldo que o coloca no círculo da disputa, mas que abre ao mesmo tempo espaço para a comparação com seus concorrentes, especialmente diante da diferença de conquistas e das circunstâncias que moldaram a indicação de cada jogador.